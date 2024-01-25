Новенькие кроссоверы Ford на полмиллиона долларов угнали прямо с завода

Злоумышленники проникли на парковку предприятия Ford и угнали 14 новых Ford Edge. Их суммарная стоимость составляет почти полмиллиона долларов.

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Дерзкое ограбление произошло в Канаде. Сразу 14 новых автомобилей угнали прямо с завода Ford. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Преступление было совершено еще в ночь с 7 на 8 января, но известно о нем стало только теперь. Для ограбления злоумышленники выбрали завод Ford в Оквилле (провинция Онтарио).

Угонщики прорезали огромную дыру в ограде предприятия и каким-то образом смогли отключить сигнализацию. Затем они пробрались на парковку завода и угнали 14 только выпущенных кроссоверов Ford Edge — машины выехали прямо через дыру в заборе.

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Суммарная стоимость угнанных Ford Edge составила 630 000 канадских долларов ($466 000). Очевидно, действовала организованная преступная группировка. Полиция округа Халтон начала расследование и уже смогла найти часть автомобилей.

Сообщается, что канадские полицейские уже задержали четырех человек. Им выдвинули обвинение в хранении имущества, полученного преступным путем.

В Канаде подобное преступление фиксируется впервые. Угоны авто с завода стали частыми в США за последнее время, однако они не были столь масштабными, как в Оквилле.

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