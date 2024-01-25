Новенькі кросовери Ford на півмільйона доларів викрали просто із заводу

Зловмисники проникли на парковку підприємства Ford і викрали 14 нових Ford Edge. Їхня сумарна вартість становить майже півмільйона доларів.

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Зухвале пограбування сталося в Канаді. Одразу 14 нових автомобілів викрали просто із заводу Ford. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Злочин було скоєно ще в ніч з 7 на 8 січня, але відомо про нього стало тільки тепер. Для пограбування зловмисники обрали завод Ford в Оквіллі (провінція Онтаріо).

Викрадачі прорізали величезну дірку в огорожі підприємства і якимось чином змогли відключити сигналізацію. Потім вони пробралися на парковку заводу і викрали 14 щойно випущених кросоверів Ford Edge — машини виїхали прямо через дірку в паркані.

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Сумарна вартість викрадених Ford Edge склала 630 000 канадських доларів ($466 000). Очевидно, діяло організоване злочинне угруповання. Поліція округу Халтон почала розслідування і вже змогла знайти частину автомобілів.

Повідомляється, що канадські поліцейські вже затримали чотирьох осіб. Їм висунули обвинувачення у зберіганні майна, отриманого злочинним шляхом.

У Канаді подібний злочин фіксується вперше. Викрадення авто з заводу стали частими в США останнім часом, проте вони не були настільки масштабними, як в Оквіллі.

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