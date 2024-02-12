Раритет за $175 000: классический заряженный Ford Mustang 45 лет простоял в подвале (фото)

В 1969 году выпущено только 1537 Ford Mustang Shelby GT500. Спорткар оснащен огромным 7,0-литровым V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд.

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В США обнаружена капсула времени Ford Mustang 1969 года. Последние 45 лет редкий автомобиль не эксплуатировался. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Раритетный спорткар идеально сохранился Фото: autoevolution.com

Этот Ford Mustang Shelby GT500 преодолел всего 42,4 тыс. км. Первый владелец ездил на нем 10 лет, а в 1979 году решил поставить раритетный спорткар в отапливаемый подвал. Там машина и простояла до наших дней.

Условия в подвале были хорошими, поэтому Ford Mustang отлично сохранился. Его кузов, салон и силовой агрегат в неплохом состоянии. Автомобиль только нужно помыть и отчистить.

Автомобиль оснащен 7,0-литровым V8 Фото: autoevolution.com

Вскоре капсула времени Ford Mustang Shelby GT500 будет продана. За нее планируют выручить 175 000 долларов. Столь высокая цена обусловлена тем, что Shelby GT500 – редкая заряженная версия Ford Mustang. Всего выпущено только 1537 таких купе.

Гонщик и конструктор Кэрролл Шелби выполнил тюнинг Ford Mustang. Авто оснастили 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. Мощность занизили, чтобы удешевить страховку на авто.

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С 4-ступенчатой автоматической КПП Shelby GT500 способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость свыше 200 км/ч. Кроме того, доработаны подвеска и тормоза авто и установлен самоблокирующийся дифференциал.

У автомобиля богатая комплектация Фото: autoevolution.com

Shelby GT500 отличается от Ford Mustang 1969 года дизайном передней части. Конкретно у этого авто редкий зеленый цвет и белая отделка салона.

Кроме того, у спорткара практически максимальная комплектация – есть кондиционер, радио, электростеклоподъемники и усилитель руля.

К слову, в США недавно нашли и более ранний Shelby GT500 1968 года, простоявший 40 лет в гараже.

Также Фокус рассказывал, что Shelby GT500 1967 года вернули в производство.