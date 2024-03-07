Фура класса "люкс": Ford презентовал роскошный лимитированный грузовик (видео)

Новый Ford F-Max Select отличается особой окраской, более роскошным салоном и богатой комплектацией. Грузовик оснащен 500-сильным турбодизелем и автоматической КПП.

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Лимитированные роскошные версии могут быть не только у легковых авто, но и у грузовиков. Так, в линейке Ford F-Max 2024 появился особый дорогой вариант Select. Изготовят всего 400 таких седельных тягачей. Его подробности раскрыли на сайте Ford Trucks.

У грузовика особый черно-бронзовый окрас Фото: Ford

Новый Ford F-Max Select отличается двухцветным черно-бронзовым окрасом. Также светодиодные фары тонированы, а декор на кузове и колесные диски окрашены в черный цвет.

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Салон Ford F-Max имеет особую отделку с бронзовыми вставками, а еще появились надписи Select. Модель предлагается только в версии с удлиненной кабиной и двумя спальными местами.

В салоне установлен 9-дюймовый тачскрин Фото: Ford

Комплектация Ford F-Max Select расширена и включает мультимедийную систему с 9,0-дюймовым тачскрином, сиденья с пневмоупорами и холодильник. Также есть адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

Новый Ford F-Max Select оснащают только самым мощным 12,7-литровым турбодизелем на 500 л. с. В паре с ним работает 16-ступенчатая автоматическая КПП.

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