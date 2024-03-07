Фура класу "люкс": Ford презентував розкішну лімітовану вантажівку (відео)

Новий Ford F-Max Select вирізняється особливим забарвленням, розкішнішим салоном та багатою комплектацією. Вантажівка оснащена 500-сильним турбодизелем і автоматичною КПП.

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Лімітовані розкішні версії можуть бути не лише у легкових авто, а й у вантажівок. Так, у лінійці Ford F-Max 2024 з'явився особливий дорогий варіант Select. Виготовлять лише 400 таких сідельних тягачів. Його подробиці розкрили на сайті Ford Trucks.

У вантажівки особливе чорно-бронзове забарвлення Фото: Ford

Новий Ford F-Max Select вирізняється двоколірним чорно-бронзовим забарвленням. Також світлодіодні фари тоновані, а декор на кузові та колісні диски пофарбовані в чорний колір.

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Салон Ford F-Max має особливе оздоблення з бронзовими вставками, а ще з'явилися написи Select. Модель пропонують тільки у версії з подовженою кабіною і двома спальними місцями.

У салоні встановлено 9-дюймовий тачскрін Фото: Ford

Комплектація Ford F-Max Select розширена і охоплює мультимедійну систему з 9,0-дюймовим тачскріном, сидіння з пневмоупорами та холодильник. Також є адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі та контролю "сліпих" зон.

Новий Ford F-Max Select оснащують лише найпотужнішим 12,7-літровим турбодизелем на 500 к. с. У парі з ним працює 16-ступінчаста автоматична КПП.

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