Geely презентовали оригинальный городской электромобиль за $4400 (фото)
Электромобиль Zhidou Rainbow — компактный 3,2-метровый хэтчбек для города. Четырехместное авто предлагается в версиях мощностью 27 и 41 л. с. с запасом хода до 205 км.
В Китае презентовали новый Zhidou Rainbow. Компактный доступный электромобиль поступает в продажу по цене от 31 900 до 43 900 юаней ($4400 — 6000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Zhidou Rainbow — первая новая модель китайской марки после банкротства. Теперь бренд входит в концерн Geely. Конкурентами электрокара станут Wuling Hongguang Mini EV и Chery QQ Ice Cream.
Новый Zhidou Rainbow — миниатюрный хэтчбек с коротким капотом, малыми свесами кузова и вертикальными задними стойками крыши. У него большие овальные фары и фонари. Персонализировать авто можно с помощью двухцветной окраски и разнообразных колпаков на колеса.
Размеры Zhidou Rainbow 2024:
- длина — 3224 мм;
- ширина — 1515 мм;
- высота — 1630 мм;
- колесная база — 2100 мм;
- масса — 800 кг.
Как ни странно, компактный Zhidou Rainbow является четырехместным, хотя задние сиденья больше рассчитаны на детей. Их можно сложить, что увеличит объем багажника до 1034 л.
Китайский электромобиль получил виртуальный щиток приборов и 9-дюймовый тачскрин. Двухспицевый руль скошен снизу.
Новый Zhidou Rainbow предлагают в версиях мощностью 27 и 41 л.с. На выбор доступны батареи емкостью 10 и 17,3 кВт∙ч: запас хода составляет 125 и 205 км, соответственно.
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