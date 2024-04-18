Geely презентували оригінальний міський електромобіль за $4400 (фото)
Електромобіль Zhidou Rainbow — компактний 3,2-метровий хетчбек для міста. Чотиримісне авто пропонують у версіях потужністю 27 і 41 к. с. із запасом ходу до 205 км.
У Китаї презентували новий Zhidou Rainbow. Компактний доступний електромобіль надходить у продаж за ціною від 31 900 до 43 900 юанів ($4400 – 6000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Zhidou Rainbow — перша нова модель китайської марки після банкрутства. Тепер бренд входить до концерну Geely. Конкурентами електрокара стануть Wuling Hongguang Mini EV і Chery QQ Ice Cream.
Новий Zhidou Rainbow – мініатюрний хетчбек з коротким капотом, малими звисами кузова та вертикальними задніми стійками даху. У нього великі овальні фари й ліхтарі. Персоналізувати авто можна з допомогою двоколірного забарвлення та різноманітних ковпаків на колеса.
Розміри Zhidou Rainbow 2024:
- довжина – 3224 мм;
- ширина – 1515 мм;
- висота – 1630 мм;
- колісна база – 2100 мм;
- маса – 800 кг.
Як не дивно, компактний Zhidou Rainbow є чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. Їх можна скласти, що збільшить об’єм багажника до 1034 л.
Китайський електромобіль отримав віртуальний щиток приладів та 9-дюймовий тачскрін. Двоспицеве кермо скошене знизу.
Новий Zhidou Rainbow пропонують у версіях потужністю 27 і 41 к. с. На вибір доступні батареї ємністю 10 і 17,3 кВт∙год: запас ходу складає 125 і 205 км, відповідно.
До речі, недавно показали ще один доступний електромобіль від Geely, виконаний у спортивному стилі.
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