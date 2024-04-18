Geely презентували оригінальний міський електромобіль за $4400 (фото)

Електромобіль Zhidou Rainbow — компактний 3,2-метровий хетчбек для міста. Чотиримісне авто пропонують у версіях потужністю 27 і 41 к. с. із запасом ходу до 205 км.

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У Китаї презентували новий Zhidou Rainbow. Компактний доступний електромобіль надходить у продаж за ціною від 31 900 до 43 900 юанів ($4400 – 6000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Zhidou Rainbow сягає всього 3,2 м у довжину Фото: Geely

Електромобіль Zhidou Rainbow — перша нова модель китайської марки після банкрутства. Тепер бренд входить до концерну Geely. Конкурентами електрокара стануть Wuling Hongguang Mini EV і Chery QQ Ice Cream.

Запас ходу електромобіля складає 125-205 км Фото: Geely

Новий Zhidou Rainbow – мініатюрний хетчбек з коротким капотом, малими звисами кузова та вертикальними задніми стійками даху. У нього великі овальні фари й ліхтарі. Персоналізувати авто можна з допомогою двоколірного забарвлення та різноманітних ковпаків на колеса.

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Розміри Zhidou Rainbow 2024:

довжина – 3224 мм;

ширина – 1515 мм;

висота – 1630 мм;

колісна база – 2100 мм;

маса – 800 кг.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Geely

Як не дивно, компактний Zhidou Rainbow є чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. Їх можна скласти, що збільшить об’єм багажника до 1034 л.

Китайський електромобіль отримав віртуальний щиток приладів та 9-дюймовий тачскрін. Двоспицеве кермо скошене знизу.

Компактний електрокар э чотиримісним Фото: Geely

Новий Zhidou Rainbow пропонують у версіях потужністю 27 і 41 к. с. На вибір доступні батареї ємністю 10 і 17,3 кВт∙год: запас ходу складає 125 і 205 км, відповідно.

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