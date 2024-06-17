Знакомый незнакомец: рассекречен новый Nissan Qashqai Glory (фото)

Кроссовер кажется знакомым в профиль, однако отличается нестандартным дизайном передней части. Модель предлагается с 2,0-литровой бензиновой четверкой.

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В интернет попали фото Nissan Qashqai в исполнении Glory. Компактный кроссовер пройдет обновление во втором полугодии и будет продаваться по цене от $17 500. Об этом сообщает сайт Autohome.

Сзади обновленные фонари Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Nissan Qashqai Glory — это несколько измененная модель предыдущего, второго, поколения. Не все знают, что она до сих пор выпускается в Китае на предприятии Dongfeng-Nissan, хотя в этой стране также продается и новый Nissan Qashqai третьей генерации.

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Обновленный Nissan Qashqai Glory получил иную переднюю часть в новом фирменном стиле и стал похож на кроссовер Nissan Kicks второго поколения. У него широкая решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. Сзади несколько обновили фонари.

Измененный дизайн увеличил длину Nissan Qashqai Glory до 4406 мм при неизменной колесной базе в 2646 мм. Салон авто не показали.

Кроссовер оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой Фото: autohome.com.cn

Новый Nissan Qashqai Glory будет предлагаться со знакомой 2,0-литровой четверкой, однако ее мощность увеличена до 151 л. с. В паре с ней работает вариатор, а привод у такого кроссовера может быть только передним. Средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км.

Между прочим, недавно в Киеве продемонстрировали коллекционный Nissan 2000-х за $400 000.

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