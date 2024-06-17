Знайомий незнайомець: розсекречено новий Nissan Qashqai Glory (фото)

Кросовер здається знайомим в профіль, проте вирізняється нестандартним дизайном передньої частини. Модель пропонують із 2,0-літровою бензиновою четвіркою.

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В інтернет попали фото Nissan Qashqai у виконанні Glory. Компактний кросовер пройде оновлення у другому півріччі і буде продаватися за ціною від $17 500. Про це повідомляє сайт Autohome.

Ззаду оновлені ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Кросовер Nissan Qashqai Glory – це дещо змінена модель попереднього, другого, покоління. Не всі знають, що вона досі випускається в Китаї на підприємстві Dongfeng-Nissan, хоча в цій країні також продається і новий Nissan Qashqai третьої генерації.

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Оновлений Nissan Qashqai Glory отримав інакшу передню частину в новому фірменому стилі та став схожим на кросовер Nissan Kicks другого покоління. У нього широка решітка радіатора та тоненькі світлодіодні фари. Ззаду дещо оновили ліхтарі.

Змінений дизайн збільшив довжину Nissan Qashqai Glory до 4406 мм при незмінній колісній базі в 2646 мм. Салон авто не показали.

Кросовер оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою Фото: autohome.com.cn

Новий Nissan Qashqai Glory пропонуватимуть зі знайомою 2,0-літровою четвіркою, проте її потужність збільшена до 151 к. с. У парі з нею працює варіатор, а привід у такого кросовера може бути лише переднім. Середня витрата пального становить 6,7 л/100 км.

Між іншим, недавно в Києві продемонстрували колекційний Nissan 2000-х за $400 000.

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