Эксклюзивы на $11 миллионов: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию суперкаров (фото)

В коллекции собраны чрезвычайно редкие суперкары, которые изготавливались небольшими партиями. С молотка уйдут раритетные американские Vector, а также Bugatti, Porsche и Cizeta.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию экзотических суперкаров. С молотка уйдут восемь знаменитых спортивных моделей 80-х и 90-х годов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Общая стоимость авто — более 11 миллионов долларов. Большинство суперкаров является искусственным продуктом, ведь их производили очень малыми сериями.

Vector W8 1991 года Фото: RM Sotheby's

Половина коллекции — чрезвычайно редкие американские суперкары Vector. Сейчас они ценятся коллекционерами и очень дорогие.

К примеру, первенец компании Vector W8 1991 года оценили в миллион долларов. Таких 650-сильных купе изготовили всего 17.

Porsche 959 1985 года Фото: RM Sotheby's

А вот купе и родстер Vector Avtech WX3 1993 года существуют в единственном экземпляре, ведь из-за банкротства компании они не стали серийными. Каждый из них стоит 1,5 миллиона долларов. Интересно, что кабриолет оснащен 6,0-литровым 625-сильным V8 твин-турбо, а купе — 7,0-литровым 1000-сильным.

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Суперкар Vector M12 1996 года с 492-сильным V12 Lamborghini Diablo разошелся серией из 14 авто. За него планируют получить 600 000 долларов.

Вектор Avtech WX-3 родстер Вектор М12 Bugatti EB110 SS Isdera Imperator 108i Cizeta V16T

Самым дорогим в коллекции является не Vector, а предсерийный прототип Bugatti EB110 SS за $2,8 миллиона. В свое время этот суперкар с турбированным V12 на 610 сил был самым быстрым авто в мире — развил 355 км/ч.

За 2,3 миллиона долларов продают редкий Porsche 959 1985 года — первый суперкар немецкой марки, который выигрывал ралли "Париж-Дакар". Примерно миллион долларов стоят 16-цилиндровая Cizeta V16T и немецкий суперкар Isdera Imperator 108і на агрегатах Mercedes-Benz.

Между прочим, на этом же аукционе продают уникальный 70-летний спорткар от украинского дизайнера. Его оценили в миллион долларов.

Также Фокус рассказывал, что в Киев привезли новейший суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes.