Ексклюзиви на $11 мільйонів: на аукціон виставили вражаючу колекцію суперкарів (фото)

У колекції зібрані надзвичайно рідкісні суперкари, які виготовляли невеликими партіями. З молотка підуть раритетні американські Vector, а також Bugatti, Porsche та Cizeta.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію екзотичних суперкарів. Із молотка підуть вісім знаменитих спортивних моделей 80-х і 90-х років. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Загальна вартість авто – понад 11 мільйонів доларів. Більшість суперкарів є штучним продуктом, адже їх виготвляли дуже малими серіями.

Vector W8 1991 року Фото: RM Sotheby's

Половина колекції – надзвичайно рідкісні американські суперкари Vector. Зараз вони ціняться колекціонерами і дуже дорогі.

Приміром, первісток компанії Vector W8 1991 року оцінили в мільйон доларів. Таких 650-сильних купе виготовили лише 17.

Porsche 959 1985 року Фото: RM Sotheby's

А от купе та родстер Vector Avtech WX3 1993 року існують в єдиному екземплярі, адже через банкрутство компанії вони не стали серійними. Кожен із них коштує 1,5 мільйона доларів. Цікаво, що кабріолет оснащений 6,0-літровим 625-сильним V8 твін-турбо, а купе – 7,0-літровим 1000-сильним.

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Суперкар Vector M12 1996 року із 492-сильним V12 Lamborghini Diablo розійшовся серією із 14 авто. За нього планують отримати 600 000 доларів.

Vector Avtech WX-3 roadster Vector M12 Bugatti EB110 SS Isdera Imperator 108i Cizeta V16T

Найдорожчим у колекції є не Vector, а передсерійний прототип Bugatti EB110 SS за $2,8 мільйона. Свого часу цей суперкар із турбованим V12 на 610 сил був найшвидшим авто у світі – розвинув 355 км/год.

За 2,3 мільйона доларів продають рідкісний Porsche 959 1985 року – перший суперкар німецької марки, який вигравав ралі "Париж-Дакар". Приблизно мільйон доларів коштують 16-циліндрова Cizeta V16T та німецький суперкар Isdera Imperator 108і на агрегатах Mercedes-Benz.

Між іншим, на цьому ж аукціоні продають унікальний 70-річний спорткар від українського дизайнера. Його оцінили в мільйон доларів.

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