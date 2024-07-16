1000 сил і більше: найпотужніші автомобілі у світі за 2024 рік (фото)

На ринку зараз чимало автомобілів потужністю понад 1000 сил. Серед них — не лише суперкари, але моделі підвищеної прохідності.

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Гонка потужностей у автомобільному світі триває вже понад століття, проте в останні роки активізувалася. Ще 15 років тому 1000 сил Bugatti Veyron вважалися фантастичним показником, а зараз такою потужністю вже важко здивувати. Сайт Motor1 визначив найпотужніші автомобілі в 2024 році.

До рейтингу потрапили як бензинові авто, так і гібриди та електромобілі. Цікаво, що понад 1000 сил мають не лише суперкари, але й сімейні авто та навіть пікап.

15 місце. Tesla Mode S/Model X Plaid – 1020 к. с.

Tesla Model S Plaid Фото: Tesla

Електромобілі Tesla Mode S/Model X Plaid – найдешевші 1000-сильні моделі. Ціна стартує з 110 тис. доларів. Tesla Mode S Plaid стартує до 100 км/год за 2 с і здатна проїхати 560 км без підзарядки.

14 місце. Rivian R1T/R1S Quad motor – 1025 к. с.

Rivian R1T і R1S Фото: Rivian

Оновлені електромобілі Rivian R1T і R1S отримали 1025-сильну чотиримоторну установку. Як і Tesla Plaid, вони коштуватимуть трохи більше, ніж 100 000 доларів.

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13 місце. Mercedes-AMG One – 1063 к. с.

Mercedes-AMG One Фото: Mercedes-Benz

Суперкар Mercedes-AMG One використовує гібридну установку від боліда "Формули-1". 1,6-літровий V6 із турбонаддувом і три електромотори разом видають 1063 к. с. Результат – 2,9 с до сотні і максимальні 352 км/год.

12 місце. Aston Martin Valkyrie – 1139 к. с.

Aston Martin Valkyrie Фото: Aston Martin

Екстремальний трековий суперкар Aston Martin Valkyrie також є гібридом. Високооборотний 6,5-літровий V12 працює в тандемі з системою рекуперації енергії KERS. 1139-сильне купе стартує до сотні за 2,5 с і розвиває 350 км/год.

11 місце. Lucid Air Sapphire – 1234 к. с.

Lucid Air Sapphire Фото: Lucid Motors

Топова версія електрокара Lucid Air оснащена трьома моторами загальною потужністю 1234 к. с. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 1,9 с.

10 місце. Czinger 21C Vmax – 1350 к. с.

Czinger 21C Vmax Фото: Czinger

Американський суперкар Czinger 21C Vmax вирізняється продуманою аеродинамікою та отримав 2,9-літровий 1350-сильний V8 твін-турбо. Розгін до 100 км/год становить 1,9 с, а максимкалка складає 407 км/год.

9 місце. Koenigsegg CC850 – 1385 к. с.

Koenigsegg CC850 Фото: Koenigsegg

Шведський суперкар оснащений 5,0-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 1385 к. с. на етанолі. Авто має незвичну роботизовану КПП, яка здатна працювати, як механічна трансмісія.

8 місце. SSC Tuatara – 1750 к. с.

SSC Tuatara Фото: carscoops.com

SSC Tuatara – найшвидший серійний автомобіль у світі, але не найпотужніший. Аби розвинути рекордні 475 км/год, йому вистачило 5,9-літрового 1750-сильного V8 твін-турбо.

7 місце – Bugatti Tourbillon – 1800 к. с.

Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti

Компанії Rimac і Cosworth допомогли створити для наступника Bugatti Chiron гібридну установку з 8,3-літровим атмосферним V16 і трьома електромоторами. 1800 к. с. достатньо, аби розігнатися до сотні за 2 с і розвинути 445 км/год.

6 місце. Hennessey Venom F5 – 1817 к. с.

Hennessey Venom F5

Hennessey Venom F5 спробує побити рекорд швидкості SSC Tuatara. Його 6,6-літровий V8 твін-турбо на 1817 к. с. у теорії дозволяє розвинути понад 480 км/год.

5 місце. Pininfarina Battista – 1900 к. с.

Pininfarina Battista

Чотири електромотори суперкара Pininfarina Battista (їх виробляє Rimac) видають 1900 к. с. Обтічне лімітоване купе може розвинути 350 км/год.

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4 місце. Rimac Nevera – 1914 к. с.

Rimac Nevera Фото: Rimac

Rimac Nevera має таку ж силову установку, як і Pininfarina Battista, проте вона дещо потужніша. До того ж, хорватський суперкар швидший – 1,85 с до сотні і максимальні 412 км/год.

3 місце. Lotus Evija – 1972 к. с.

Lotus Evija Фото: Lotus

Перший електромобіль Lotus став одразу найпотужнішою моделлю в історії британської марки. 1972-сильний суперкар розганяється до 100 км/год за 2,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на 350 км/год.

2 місце. Aspark Owl – 1984 к. с.

Aspark Owl Фото: Aspark

Дрібносерійний японський електромобіль Aspark Owl встановив рекорд розгону до 100 км/год – 1,72 с. Цього вдалося досягнути завдяки 1984-сильній установці.

1 місце. Koenigsegg Gemera – 2300 к. с.

Koenigsegg Gemera Фото: Koenigsegg

Чотиримісне туристичне купе Koenigsegg Gemera оснащене 5,0-літровим V8 твін-турбо і електромотором із сумарною віддачею 2300 сил. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год, а запас ходу становить 1000 км.

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