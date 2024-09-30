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Авто

Hyundai выпустили 100-миллионный автомобиль: им стал электрокар (фото, видео)

Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq, 100-миллионный Hyundai
Фото: Hyundai | 100-миллионный Hyundai выпустили на заводе в Южной Корее

Компания Hyundai выпускает легковые автомобили с 1968 года и существенно нарастила объемы производства за последнее десятилетие. За 11 лет изготовили 50 миллионов машин.

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Количество выпущенных автомобилей Hyundai превысило 100 миллионов. Такого результата южнокорейский автогигант добился за 57 лет. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Знаковое 100-миллионное авто сошло с конвейера главного предприятия бренда в Ульсане (Южная Корея). Им оказался электромобиль Hyundai Ioniq 5. Его торжественно передали владельцу на заводе.

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Hyundai выпускает легковые автомобили с 1968 года и именно на заводе в Ульсане наладили их сборку. Сначала там производили по лицензии Ford Cortina, а в 1975 году запустили первую модель собственной разработки Hyundai Pony. Сейчас именно там выпускают электрические модели марки.

хюндай 100 миллионов, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq, 100-миллионный Hyundai, 100-миллионный Hyundai Fullscreen
100-миллионным стал электромобиль Hyundai Ioniq 5
Фото: Hyundai

Примечательно, что Hyundai активно нарастили производство в последние годы, ведь 50-миллионный автомобиль был выпущен относительно недавно — в 2013 году. Для примера: в 2023 году собрали 4,29 млн авто.

Hyundai Ioniq, 100-миллионный Hyundai Fullscreen
Электрокар передали владельцу прямо на заводе
Фото: Hyundai

Самый популярный Hyundai — модель Elantra: с 1990 года изготовили более 14,5 миллиона этих автомобилей С-класса.

Между прочим, недавно электромобиль Hyundai Ioniq 5 получил специальную версию для бездорожья.

Также Фокус писал, что с производства могут снять сразу два кросовера Mercedes.