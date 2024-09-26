Mercedes-Benz может прекратить выпуск двух стильных кроссоверов: известны причины

Mercedes GLC Coupe и GLE Coupe могут стать жертвами оптимизации модельного ряда немецкой марки. Спрос на модели снизился, поэтому не исключено, что их выпуск прекратят.

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Mercedes-Benz рассматривает возможность отказа от купе-кроссоверов. Третье поколение Mercedes GLC Coupe и GLE Coupe может не появиться. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в немецком концерне.

Сообщается, что сейчас среди руководства Mercedes-Benz идут дискуссии — окончательное решение по этим моделям еще не принято и рассматриваются разные варианты. В частности, могут полностью отказаться от двух моделей или же выпустить вместо них один купе-кроссовер (по аналогии с купе Mercedes CLE, которое заменило C-Class Coupe и E-Class Coupe).

Третье поколение Mercedes GLE Coupe под вопросом Фото: Mercedes-Benz

В любом случае, в ближайшие годы модели останутся на конвейере. Дело в том, что кроссовер Mercedes GLC Coupe второго поколения представили только в 2023 году, а GLE Coupe выпускают с 2019 года и недавно обновили.

Причина отказа от купе-кроссоверов — стремление оптимизировать модельный ряд, чтобы снизить производственные затраты. Из-за этого Mercedes-Benz уже принял решение прекратить выпуск ряда других моделей.

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К тому же, в последнее время спрос на эти модели снижается, ведь они хоть и стильные, но менее практичные — у них более тесный задний ряд и меньший багажник, чем у обычных кроссоверов. По этой причине ранее уже сняли с производства купе-кроссовер BMW X4.

Ранее стало известно, что от двух кроссоверов может отказаться и Nissan.

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