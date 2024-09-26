Mercedes-Benz може припинити випуск двох стильних кросоверів: відомі причини
Mercedes GLC Coupe та GLE Coupe можуть стати жертвами оптимізації модельного ряду німецької марки. Попит на моделі знизився, тому не виключено, що їх випуск припинять.
Mercedes-Benz розглядає можливість відмови від купе-кросоверів. Третє покоління Mercedes GLC Coupe та GLE Coupe може не з’явитися. Про це пише німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на джерела в німецькому концерні.
Повідомляється, що наразі серед керівництва Mercedes-Benz ідуть дискусії – остаточне рішення по цим моделям ще не прийняте і розглядаються різні варіанти. Зокрема, можуть повністю відмовитися від двох моделей або ж випустити замість них один купе-кросовер (за аналогією з купе Mercedes CLE, яке замінило C-Class Coupe і E-Class Coupe).
У будь-якому випадку, в найближчі роки моделі залишаться на конвеєрі. Річ у тім, що кросовер Mercedes GLC Coupe другого покоління представили тільки в 2023 році, а GLE Coupe випускають із 2019 року і нещодавно оновили.
Причина відмови від купе-кросоверів – прагнення оптимізувати модельний ряд, аби знизити виробничі затрати. Через це Mercedes-Benz уже прийняв рішення припинити випуск низки інших моделей.Важливо
До того ж, останнім часом попит на ці моделі знижується, адже вони хоч і стильні, та менш практичні – у них тісніший задній ряд і менший багажник, аніж у звичайних кросоверів. Із цієї причини раніше вже зняли з виробництва купе-кросовер BMW X4.
Раніше стало відомо, що від двох кросоверів може відмовитися і Nissan.
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