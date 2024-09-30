Hyundai випустили 100-мільйонний автомобіль: ним став електрокар (фото, відео)

Компанія Hyundai випускає легкові автомобілі з 1968 року і суттєво наростила об'єми виробництва за останнє десятиліття. За 11 років виготовили 50 мільйонів машин.

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Кількість випущених автомобілів Hyundai перевищила 100 мільйонів. Такого результату південнокорейський автогігант добився за 57 років. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Знакове 100-мільйонне авто зійшло з конвеєра головного підприємства бренду в Ульсані (Південна Корея). Ним виявився електромобіль Hyundai Ioniq 5. Його урочисто передали власнику на заводі.

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Hyundai випускає легкові автомобілі з 1968 року і саме на заводі в Ульсані налагодили їх складання. Спочатку там виробляли за ліцензією Ford Cortina, а в 1975 році запустили першу модель власної розробки Hyundai Pony. Зараз саме там випускають електричні моделі марки.

100-мільйонним став електромобіль Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Примітно, що Hyundai активно наростили виробництво у останні роки, адже 50-мільйонний автомобіль був випущений відносно недавно – в 2013 році. Для прикладу: в 2023 році зібрали 4,29 млн авто.

Електрокар передали власнику просто на заводі Фото: Hyundai

Найпопулярніший Hyundai – модель Elantra: з 1990 року виготовили понад 14,5 мільйона цих автомобілів С-класу.

Між іншим, нещодавно електромобіль Hyundai Ioniq 5 отримав спеціальну версію для бездоріжжя.

Також Фокус розповідав, що з виробництва можуть зняти одразу два кросовери Mercedes.