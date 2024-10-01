В Украине при продаже авто будут требовать справку о его настоящей стоимости, — МВД

Реализация постановления увеличит поступления в государственный бюджет, отметили в МВД. В то же время будет осуществляться справедливый подход при продаже автомобилей.

Related video

Во вторник, 1 октября, Кабинет министров принял постановление о совершенствовании процедуры комиссионной торговли транспортными средствами. Отныне для заключения договора купли-продажи обязательно потребуется справка, подтверждающая реальную стоимость техники, информируют в Министерстве внутренних дел.

Как отмечается, сейчас продажа от двух легковых автомобилей в год облагается налогом на прибыль на 2-й автомобиль 5%, а на 3-й в год и более — 18%. Реализация первого транспортного средства в течение года осуществляется без налога. Продажа первого грузового автомобиля будет стоить дополнительных 5%, а второго и последующих — уже 18%.

Важно

От 4 до 8 миллионов: Bihus назвал нардепов, которые купили роскошные авто во время войны (видео)

В МВД отмечают, что когда лицо реализует от двух легковушек или грузовик, в сервисных центрах МВД обязательно требуют документ о средней стоимости или экспертную оценку стоимости транспортного средства.

"Если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог 5% составит 22,5 тыс. грн", — пояснил заместитель министра Богдан Драпятый.

Зато, "со слов продавца", машину премиум-класса могут оценить, скажем, в 15 тыс. грн, и тогда налог получается в сумме 750 грн.

"Например, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10000 грн. В то же время реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн", — добавил Богдан Драпятый.

Среднюю рыночную стоимость легко можно проверить на сайте Министерства экономики Украины.

В Украине сейчас функционируют 3,5 тыс. субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами, которые за 2023 год реализовали 470 тыс. автомобилей.

Как отмечают в МВД, прогнозируется, что реализация этого акта увеличит поступления в государственный бюджет и утвердит справедливый подход в осуществлении хозяйственной деятельности по продаже транспортных средств.

Напомним, несмотря на то, что в Украине объем продаж автомобилей по сравнению с показателями 2021 года снизился в два раза, покупка элитных авто превзошла довоенные показатели. Спросом украинских миллионеров пользуются роскошные супер- и спорткары.

Также Фокус писал, сколько в Украине стоит растаможка автомобиля, пригнанного из стран ЕС.