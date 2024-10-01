В Україні під час продажу авто вимагатимуть довідку про його справжню вартість, — МВС

Реалізація постанови збільшить надходження до державного бюджету, наголосили в МВС. Водночас здійснюватиметься справедливий підхід під час продажу автомобілів.

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У вівторок, 1 жовтня, Кабінет міністрів прийняв постанову вдосконалення процедури комісійної торгівлі транспортними засобами. Відтепер для укладання договору купівлі-продажу обов'язково буде потрібна довідка, яка підтверджує реальну вартість техніки, інформують у Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначається, наразі продаж від двох легкових автомобілів у рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше – 18%. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року здійснюється без податку. Продаж першого вантажного автомобіля коштуватиме додаткових 5%, а другого і наступних – вже 18%.

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У МВС наголошують, що коли особа реалізовує від двох легковиків або ж вантажівку, у сервісних центрах МВС обов’язково вимагають документ про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу.

"Якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн", — пояснив заступник міністра Богдан Драп’ятий.

Натомість, "зі слів продавця", машину преміумкласу можуть оцінити, скажімо, у 15 тис. грн, і тоді податок виходить у сумі 750 грн.

"Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн", – додав Богдан Драп’ятий.

Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.

В Україні наразі функціонують 3,5 тис. суб’єктів, які здійснюють гуртову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, які за 2023 рік реалізували 470 тис. автомобілів.

Як наголошують у МВС, прогнозується, що реалізація цього акту збільшить надходження до державного бюджету та затвердить справедливий підхід у здійсненні господарської діяльності з продажу транспортних засобів.

Нагадаємо, попри те, що в Україні обсяг продажів автомобілів в порівнянні з показниками 2021 року знизився у два рази, купівля елітних авто перевершила довоєнні показники. Попитом українських мільйонерів користуються розкішні супер- і спорткари.

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