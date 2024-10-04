В Украине обвалился спрос на авто с пробегом: какие модели продолжают покупать (фото)
Рынок авто с пробегом в Украине продемонстрировал один из худших результатов в 2024 году. Количество регистраций подержанных машин уменьшилось на треть.
В Украине наблюдается резкое падение спроса не только на новые, но и на подержанные автомобили. За сентябрь первую регистрацию в Украине прошли почти 17 тыс. авто с пробегом. Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с августом отмечено падение сразу на 34%, а по сравнению с сентябрем 2023 года — на 19%. В нынешнем году худший результат был только в январе.
Средний возраст ввезенных авто с пробегом — 9,2 года. Почти половина из них (46%) имеют бензиновые двигатели, а 25% — дизельные. Доля электрокаров упала до 19%, а у гибридов и авто с ГБО она составила по 5%.Важно
Лидеры рынка остаются неизменными. Как и раньше, украинцы покупают подержанные Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan, а моделями-лидерами являются VW Golf и Renault Megane.
Самые популярные авто с пробегом за сентябрь 2024 года:
- Volkswagen Golf — 1018 зарегистрированных авто.
- Renault Megane — 793 ед.
- Skoda Octavia — 685 ед.
- Volkswagen Tiguan — 483 ед.
- Volkswagen Passat — 477 ед.
- Nissan Leaf — 440.
- Audi Q5 — 426.
- Audi A4 — 333.
- Tesla Model 3 — 325.
- Nissan Rogue — 322.
Всего за 9 месяцев 2024 года в Украине впервые поставили на учет 176 тыс. авто с пробегом, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Фокус рассказывал, что цены на подержанные авто из США идут вниз.
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