В Україні обвалився попит на авто з пробігом: які моделі продовжують купувати (фото)
Ринок авто з пробігом в Україні продемонстрував один із найгірших результатів у 2024 році. Кількість реєстрацій вживаних машин зменшилася на третину.
В Україні спостерігається різке падіння попиту не лише на нові, але й на вживані автомобілі. За вересень першу реєстрацію в Україні пройшли майже 17 тис. авто з пробігом. Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".
Порівняно із серпнем відзначено падіння одразу на 34%, а порівняно з вереснем 2023 року – на 19%. У нинішньому році гірший результат був лише у січні.
Середній вік ввезених авто з пробігом – 9,2 року. Майже половина з них (46%) мають бензинові двигуни, а 25% – дизельні. Частка електрокарів упала до 19%, а в гібридів та авто з ГБО вона склала по 5%.Важно
Лідери ринку залишаються незмінними. Як і раніше, українці купують вживані Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan, а моделями-лідерами є VW Golf і Renault Megane.
Найпопулярніші авто з пробігом за вересень 2024 року:
- Volkswagen Golf – 1018 зареєстрованих авто.
- Renault Megane – 793 од.
- Skoda Octavia – 685 од.
- Volkswagen Tiguan – 483.
- Volkswagen Passat – 477.
- Nissan Leaf – 440.
- Audi Q5 – 426.
- Audi A4 – 333.
- Tesla Model 3 – 325.
- Nissan Rogue – 322.
Усього за 9 місяців 2024 року в Україні вперге поставили на облік 176 тис. авто з пробігом, що на 19% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
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