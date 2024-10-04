В Україні обвалився попит на авто з пробігом: які моделі продовжують купувати (фото)

Ринок авто з пробігом в Україні продемонстрував один із найгірших результатів у 2024 році. Кількість реєстрацій вживаних машин зменшилася на третину.

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В Україні спостерігається різке падіння попиту не лише на нові, але й на вживані автомобілі. За вересень першу реєстрацію в Україні пройшли майже 17 тис. авто з пробігом. Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".

Порівняно із серпнем відзначено падіння одразу на 34%, а порівняно з вереснем 2023 року – на 19%. У нинішньому році гірший результат був лише у січні.

Найпопулярнішим авто з пробігом залишається Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Середній вік ввезених авто з пробігом – 9,2 року. Майже половина з них (46%) мають бензинові двигуни, а 25% – дизельні. Частка електрокарів упала до 19%, а в гібридів та авто з ГБО вона склала по 5%.

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Лідери ринку залишаються незмінними. Як і раніше, українці купують вживані Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan, а моделями-лідерами є VW Golf і Renault Megane.

Попит на Renault Megane залишаэться високим Фото: Renault

Найпопулярніші авто з пробігом за вересень 2024 року:

Volkswagen Golf – 1018 зареєстрованих авто. Renault Megane – 793 од. Skoda Octavia – 685 од. Volkswagen Tiguan – 483. Volkswagen Passat – 477. Nissan Leaf – 440. Audi Q5 – 426. Audi A4 – 333. Tesla Model 3 – 325. Nissan Rogue – 322.

Усього за 9 місяців 2024 року в Україні вперге поставили на облік 176 тис. авто з пробігом, що на 19% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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