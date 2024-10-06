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Авто

Культовая капсула времени: обнаружено американское спортивное авто 90-х без пробега (видео)

Chevrolet Camaro 1993, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro Z28, капсула времени
Chevrolet Camaro 1993 года проехал всего 143 км

Chevrolet Camaro Z28 — флагманская заряженная версия модели с 5,7-литровым V8 мощностью 275 л. с. Авто способно разогнаться до сотни за 6,4 с и развить 230 км/ч.

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В США выставили на продажу Chevrolet Camaro 1993 года в новом состоянии. За 31 год спортивный автомобиль проехал всего 143 км. О нем рассказали на сайте Carscoops.

Этот Chevrolet Camaro четвертого поколения в заряженной версии Z28 вообще не эксплуатировался и хранился в гараже. За последние шесть лет он проехал всего 96 км. Кузов, салон и силовой агрегат автомобиля в идеальном состоянии и только на днище появилась коррозия.

Chevrolet Camaro Z28, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 1993, капсула времени Fullscreen
Автомобиль прекрасно сохранился
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Купе Chevrolet Camaro Z28 впервые приобрели в 1990 году в штате Нью-Йорк. Автомобиль довольно неплохо оснащен — есть кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема Delco-Bose, электроприводы стеклоподъемников, зеркал и кресла водителя. Вместе с тем его салон отделан тканью, а кожей обшили лишь руль.

салон Шевроле Камаро, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 1993, Chevrolet Camaro Z28, капсула времени Fullscreen
Салон купе отделан тканью

Chevrolet Camaro Z28 был топовым самым мощным вариантом модели в 90-х. Купе оснащено 5,7-литровым V8 на 275 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 230 км/ч.

Между прочим, недавно обнаружили оригинальный пикап-кабриолет Chevrolet 2006 года без пробега.

Также Фокус рассказывал о культовом внедорожнике Toyota 2008 года в новом состоянии.