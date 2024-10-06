Культовая капсула времени: обнаружено американское спортивное авто 90-х без пробега (видео)

Chevrolet Camaro Z28 — флагманская заряженная версия модели с 5,7-литровым V8 мощностью 275 л. с. Авто способно разогнаться до сотни за 6,4 с и развить 230 км/ч.

Related video

В США выставили на продажу Chevrolet Camaro 1993 года в новом состоянии. За 31 год спортивный автомобиль проехал всего 143 км. О нем рассказали на сайте Carscoops.

Этот Chevrolet Camaro четвертого поколения в заряженной версии Z28 вообще не эксплуатировался и хранился в гараже. За последние шесть лет он проехал всего 96 км. Кузов, салон и силовой агрегат автомобиля в идеальном состоянии и только на днище появилась коррозия.

Автомобиль прекрасно сохранился

Важно

Идеальный "Крузак": в Украине обнаружили 17-летний внедорожник Lexus в новом состоянии (фото)

Купе Chevrolet Camaro Z28 впервые приобрели в 1990 году в штате Нью-Йорк. Автомобиль довольно неплохо оснащен — есть кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема Delco-Bose, электроприводы стеклоподъемников, зеркал и кресла водителя. Вместе с тем его салон отделан тканью, а кожей обшили лишь руль.

Салон купе отделан тканью

Chevrolet Camaro Z28 был топовым самым мощным вариантом модели в 90-х. Купе оснащено 5,7-литровым V8 на 275 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 230 км/ч.

Между прочим, недавно обнаружили оригинальный пикап-кабриолет Chevrolet 2006 года без пробега.

Также Фокус рассказывал о культовом внедорожнике Toyota 2008 года в новом состоянии.