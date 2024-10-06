Культова капсула часу: виявлено американське спортивне авто 90-х без пробігу (відео)

Chevrolet Camaro Z28 — флагманська заряджена версія моделі із 5,7-літровим V8 потужністю 275 к. с. Авто здатне розігнатися до сотні за 6,4 с і розвинути 230 км/год.

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У США виставили на продаж Chevrolet Camaro 1993 року в новому стані. За 31 рік спортивний автомобіль проїхав усього 143 км. Про нього розповіли на сайті Carscoops.

Цей Chevrolet Camaro четвертого покоління у зарядженій версії Z28 взагалі не експлуатувався і зберігався в гаражі. За останні шість років він проїхав лише 96 км. Кузов, салон і силовий агрегат автомобіля в ідеальному стані і тільки на днищі з’явилася корозія.

Автомобіль чудово зберігся

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Купе Chevrolet Camaro Z28 вперше придбали в 1990 році в штаті Нью-Йорк. Автомобіль доволі непогано оснащений – є кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистема Delco-Bose, електроприводи склопідйомників, дзеркал і крісла водія. Разом із тим його салон оздоблений тканиною, а шкірою обшили лише кермо.

Салон купе оздоблений тканиною

Chevrolet Camaro Z28 був топовим найпотужнішим варіантом моделі у 90-х. Купе оснащене 5,7-літровим V8 на 275 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 230 км/год.

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