В Канаде создали бюджетный городской электромобиль за $5800 (видео)

Новый Boomerbuggy X Pro — 2,2-метровый городской электромобиль массой 236 кг. Он способен развить 20 км/ч и проехать 50 км без подзарядки.

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Канадский стартап Daymak презентовал недорогой электромобиль Boomerbuggy X Pro. Компактное городское авто поступает в продажу по цене от 7000 канадских долларов ($5800). О нем рассказали на сайте компании-производителя.

Новый Boomerbuggy X Pro — аналог Citroen Ami. Его позиционируют, как четырехколесный электроскутер с крышей. Он достигает всего 2,2 м в длину, 1,1 м в ширину и 1,6 м в высоту.

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Кузов Boomerbuggy X Pro изготовлен из пластика, поэтому электрокар весит всего 236 кг. Автомобиль имеет короткий капот, крупные фары и изогнутое лобовое стекло.

Boomerbuggy X Pro весит всего 236 кг Фото: скриншот / YouTube

В салоне пассажир сидит за водителем, а руль больше напоминает велосипедный. Впрочем, электрокар получил цифровой щиток приборов, электростеклоподъемники, кондиционер, люк и даже камеру заднего вида.

В салоне установили велосипедный руль Фото: скриншот / YouTube

Электромотор мощностью 1,6 л.с. (1,2 кВт) на задней оси позволяет развивать 20 км/ч. Батарея емкостью 46 А∙ч обеспечивает запас хода в 50 км, а полная ее зарядка в домашних условиях занимает примерно 12 часов.

Между прочим, недавно аналогичный электромобиль презентовали в Германии.

Также Фокус рассказывал, что Украине появился доступный электрокроссовер Honda.