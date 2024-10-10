У Канаді створили бюджетний міський електромобіль за $5800 (відео)

Новий Boomerbuggy X Pro — 2,2-метровий міський електромобіль масою 236 кг. Він здатен розвинути 20 км/год і проїхати 50 км без підзарядки.

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Канадський стартап Daymak презентував недорогий електромобіль Boomerbuggy X Pro. Компактне міське авто надходить у продаж за ціною від 7000 канадських доларів ($5800). Про нього розповіли на сайті компанії-виробника.

Новий Boomerbuggy X Pro – аналог Citroen Ami. Його позиціонують, як чотириколісний електроскутер із дахом. Він сягає усього 2,2 м у довжину, 1,1 м у ширину та 1,6 м у висоту.

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Кузов Boomerbuggy X Pro виготовлений із пластику, тому електрокар важить усього 236 кг. Автомобіль має короткий капот, крупні фари та вигнуте лобове скло.

Boomerbuggy X Pro важить усього 236 кг Фото: скриншот / YouTube

У салоні пасажир сидить за водієм, а кермо більше нагадує велосипедне. Утім, електрокар отримав цифровий щиток приладів, електросклопідйомники, кондиціонер, люк і навіть камеру заднього виду.

У салоні встановили велосипедне кермо Фото: скриншот / YouTube

Електромотор потужністю 1,6 к. с. (1,2 кВт) на задній вісі дозволяє розвивати 20 км/год. Батарея ємністю 46 А∙год забезпечує запас ходу в 50 км, а повна її зарядка в домашніх умовах займає приблизно 12 годин.

Між іншим, нещодавно аналогічний електромобіль презентували в Німеччині.

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