Доступный кроссовер Toyota превратили в экстремальный 500-сильный спорткар (фото)

Гоночная Toyota Corolla Cross получила легкий карбоновый кузов, обвес и большое антикрыло. Спорткар оснастили 500-сильной турбочетверкой.

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Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross получил нестандартную модификацию. Авто превратили в мощный спорткар для гонок. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Сзади установили диффузор и большое антикрыло Фото: Toyota

Гоночное авто создали в спортивном подразделении Toyota Gazoo Racing для бразильского чемпионата Stock Car Pro. В 2025 году оно заменит седан Toyota Corolla, который одержал 49 побед в 106 гонках и принес известному гонщику Рубенсу Барикелло (бывшему партнеру Михаэля Шумахера) чемпионство в 2022 году.

Спорткар оснастили 500-сильным турбомотором Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross получила полностью новый кузов из карбона и стеклопластика. Кроссовер занизили и расширили его крылья. Кроме того появились обвес, диффузор, антикрыло и дополнительные воздухозаборники.

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В салоне установили спортивное кресло, цифровую панель приборов и каркас безопасности, а отделку и шумоизоляцию убрали. Также в авто появились камеры для трансляции видео с разных ракурсов.

Гоночная версия существенно отличается от серийной модели Фото: Toyota

Вместо гибридной установки Toyota Corolla Cross получила 2,1-литровый турбомотор мощностью 500 сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая секвентальная КПП. К тому же, установили спортивную подвеску с амортизаторами Penske Racing и тормоза от AP Racing.

Кстати, недавно в Австралии показали гоночное купе Toyota Supra с 600-сильным V8.

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