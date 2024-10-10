Доступний кросовер Toyota перетворили на екстремальний 500-сильний спорткар (фото)

Гоночна Toyota Corolla Cross отримала легкий карбоновий кузов, обвіс та велике антикрило. Спорткар оснастили 500-сильною турбочетвіркою.

Related video

Компактний кросовер Toyota Corolla Cross отримав нестандартну модифікацію. Авто перетворили на потужний спорткар для перегонів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Ззаду встановили дифузор та велике антикрило Фото: Toyota

Гоночне авто створили у спортивному підрозділі Toyota Gazoo Racing для бразильського чемпіонату Stock Car Pro. У 2025 році воно замінить седан Toyota Corolla, який здобув 49 перемог у 106 перегонах та приніс відомому гонщику Рубенсу Барікелло (колишньому партнеру Міхаеля Шумахера) чемпіонство у 2022 році.

Спорткар оснастили 500-сильним турбомотором Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross отримала повністю новий кузов із карбону та склопластику. Кросовер занизили і розширили його крила. Крім того з’явилися обвіс, дифузор, антикрило та додаткові повітрозабірники.

Важливо

На український ринок виходить нова Toyota Camry 2025: комплектації та ціни (фото)

У салоні встановили спортивне крісло, цифрову панель приладів та каркас безпеки, а оздоблення та шумоізоляцію прибрали. Також в авто з’явилися камери для трансляції відео з різних ракурсів.

Гоночна версія суттєво відрізняється від серійної моделі Фото: Toyota

Замість гібридної установки Toyota Corolla Cross отримала 2,1-літровий турбомотор потужністю 500 сил. У парі з ним працює 6-ступінчаста секвентальна КПП. До того ж, встановили спортивну підвіску з амортизаторами Penske Racing та гальма від AP Racing.

До речі, нещодавно в Австралії показали гоночне купе Toyota Supra з 600-сильним V8.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили британський спорткар з мотором Toyota.