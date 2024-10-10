Доступний кросовер Toyota перетворили на екстремальний 500-сильний спорткар (фото)
Гоночна Toyota Corolla Cross отримала легкий карбоновий кузов, обвіс та велике антикрило. Спорткар оснастили 500-сильною турбочетвіркою.
Компактний кросовер Toyota Corolla Cross отримав нестандартну модифікацію. Авто перетворили на потужний спорткар для перегонів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.
Гоночне авто створили у спортивному підрозділі Toyota Gazoo Racing для бразильського чемпіонату Stock Car Pro. У 2025 році воно замінить седан Toyota Corolla, який здобув 49 перемог у 106 перегонах та приніс відомому гонщику Рубенсу Барікелло (колишньому партнеру Міхаеля Шумахера) чемпіонство у 2022 році.
Toyota Corolla Cross отримала повністю новий кузов із карбону та склопластику. Кросовер занизили і розширили його крила. Крім того з’явилися обвіс, дифузор, антикрило та додаткові повітрозабірники.
У салоні встановили спортивне крісло, цифрову панель приладів та каркас безпеки, а оздоблення та шумоізоляцію прибрали. Також в авто з’явилися камери для трансляції відео з різних ракурсів.
Замість гібридної установки Toyota Corolla Cross отримала 2,1-літровий турбомотор потужністю 500 сил. У парі з ним працює 6-ступінчаста секвентальна КПП. До того ж, встановили спортивну підвіску з амортизаторами Penske Racing та гальма від AP Racing.
До речі, нещодавно в Австралії показали гоночне купе Toyota Supra з 600-сильним V8.
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