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Доступний кросовер Toyota перетворили на екстремальний 500-сильний спорткар (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Corolla Cross підготували до перегонів

Гоночна Toyota Corolla Cross отримала легкий карбоновий кузов, обвіс та велике антикрило. Спорткар оснастили 500-сильною турбочетвіркою.

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Компактний кросовер Toyota Corolla Cross отримав нестандартну модифікацію. Авто перетворили на потужний спорткар для перегонів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

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Ззаду встановили дифузор та велике антикрило
Фото: Toyota

Гоночне авто створили у спортивному підрозділі Toyota Gazoo Racing для бразильського чемпіонату Stock Car Pro. У 2025 році воно замінить седан Toyota Corolla, який здобув 49 перемог у 106 перегонах та приніс відомому гонщику Рубенсу Барікелло (колишньому партнеру Міхаеля Шумахера) чемпіонство у 2022 році.

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Спорткар оснастили 500-сильним турбомотором
Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross отримала повністю новий кузов із карбону та склопластику. Кросовер занизили і розширили його крила. Крім того з’явилися обвіс, дифузор, антикрило та додаткові повітрозабірники.

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У салоні встановили спортивне крісло, цифрову панель приладів та каркас безпеки, а оздоблення та шумоізоляцію прибрали. Також в авто з’явилися камери для трансляції відео з різних ракурсів.

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Гоночна версія суттєво відрізняється від серійної моделі
Фото: Toyota

Замість гібридної установки Toyota Corolla Cross отримала 2,1-літровий турбомотор потужністю 500 сил. У парі з ним працює 6-ступінчаста секвентальна КПП. До того ж, встановили спортивну підвіску з амортизаторами Penske Racing та гальма від AP Racing.

До речі, нещодавно в Австралії показали гоночне купе Toyota Supra з 600-сильним V8.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили британський спорткар з мотором Toyota.