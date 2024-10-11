Дань легенде: представлен впечатляющий спорткар Ford в стиле 80-х (фото)
Концепт Ford RS2.00 — трибьют спорткару RS200 1984 года. Двухместное авто получило оригинальные двери-колпак, а его панель приборов поместили на руль.
Опубликовано изображение купе Ford RS2.00. Экстремальный спорткар создали к 40-летию знаменитого раллийного Ford RS200. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Концепт — проект группы дизайнеров Ford, который они воплощали в свое свободное время. Впоследствии 3D-модель и макет авто показали руководству Ford Motor и там дали ему зеленый свет.
Спорткар является современной версией Ford RS200 1984 года. У него похожий силуэт, характерные круглые фары (но с современной диодной оптикой) и большой заостренный спойлер. Вместе с тем авто получилось более атлетичным благодаря расширенным крыльям и большим колесам.
Ford RS2.00 не имеет дверей — вместо них установлен подъемный стеклянный колпак, как в самолетах. В двухместном салоне цифровой щиток приборов установили на рулевом колесе.Важно
Характеристики Ford RS2.00 пока держат в секрете. Зато указано, что концепт может появиться в одной из компьютерных игр, где его смогут опробовать все желающие.
Ford RS200 — среднемоторный спорткар, созданный специально для ралли. С 1984 по 1986 год выпустили 200 серийных и 24 гоночных авто. Дорожный спорткар оснастили 250-сильным турбомотором и он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 228 км/ч. 580-сильное раллийное авто стартует до сотни за 3,1 с.
Кстати, недавно презентовали экстремальный пикап Ford мощностью 900 сил.
Также Фокус рассказывал, что британский спорткар 50-х вернули на рынок.