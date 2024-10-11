Данина легенді: представлено вражаючий спорткар Ford у стилі 80-х (фото)

Концепт Ford RS2.00 — триб'ют спорткару RS200 1984 року. Двомісне авто отримало оригінальні двері-ковпак, а його панель приладів помістили на кермо.

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Опубліковано зображення купе Ford RS2.00. Екстремальний спорткар створили до 40-річчя знаменитого ралійного Ford RS200. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Замість дверей встановили підйомний ковпак Фото: Ford

Концепт – проєкт групи дизайнерів Ford, який вони втілювали у свій вільний час. Згодом 3D-модель та макет авто показали керівництву Ford Motor і там дали йому зелене світло.

Спорткар є сучасною версією Ford RS200 1984 року. У нього схожий силует, характерні круглі фари (але із сучасною діодною оптикою) та великий загострений спойлер. Разом із тим авто вийшло більш атлетичним завдяки розширеним крилам і великим колесам.

Ззаду встановили загострений спойлер Фото: Ford

Ford RS2.00 не має дверей – замість них встановлено підйомний скляний ковпак, як у літаках. У двомісному салоні цифровий щиток приладів встановили на кермі.

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Характеристики Ford RS2.00 поки тримають у секреті. Зате зазначено, що концепт може з’явитися в одній з комп’ютерних ігор, де його зможуть випробувати всі охочі.

Панель приладів розмістили на кермі Фото: Ford

Ford RS200 – середньомоторний спорткар, створений спеціально для ралі. З 1984 по 1986 рік випустили 200 серійних і 24 гоночних авто. Дорожній спорткар оснастили 250-сильним турбомотором і він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с і розвинути 228 км/год. 580-сильне ралійне авто стартує до сотні за 3,1 с.

До речі, недавно презентували екстремальний пікап Ford потужністю 900 сил.

Також Фокус розповідав, що британський спорткар 50-х повернули на ринок.