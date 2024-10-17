Компактный кроссовер Volvo разошелся миллионным тиражом (фото)

Компактный кроссовер Volvo XC40 выпускается с 2017 года. В линейке модели в разные годы были бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии.

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Тираж Volvo XC40 и EX40 превысил миллион экземпляров. Миллионный кроссовер сошел с конвейера предприятия в бельгийском городе Гент. Об этом сообщается на официальном сайте шведского автопроизводителя.

Чтобы достичь отметки в миллион выпущенных Volvo XC40, понадобилось семь лет. Для кроссовера премиум-класса это неплохой показатель. На данный момент это вторая по популярности модель в современной линейке марки после Volvo XC60.

Volvo XC40 выпускают в бельгийском Генте Фото: Volvo

Как известно, Volvo XC40 презентовали в сентябре 2017 года, а через год она получила награду "Европейский автомобиль года". В 2020 году появился электрический вариант Volvo XC40 Recharge, который в этом году переименовали в EX40.

Сейчас кроссовер Volvo XC40 на разных рынках предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (129 и 163 л. с.) и 2,0 л (190-252 л. с.), дополненными "мягкими" гибридными установками.

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Электромобиль Volvo EX40 доступен в версиях мощностью от 238 до 408 л. с. Ранее в линейке XC40 были дизельные и плагин-гибридные модификации, однако их производство уже прекратили.

Кстати, недавно свое 50-летие отметил самый популярный Volvo в истории, выпущенный тиражом в 2,8 миллиона единиц.

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