Компактний кросовер Volvo розійшовся мільйонним накладом (фото)

Компактний кросовер Volvo XC40 випускають із 2017 року. У лінійці моделі в різні роки були бензинові, дизельні, гібридні та електричні версії.

Related video

Наклад Volvo XC40 та EX40 перевищив мільйон екземплярів. Мільйонний кросовер зійшов із конвеєра підприємства у бельгійському місті Ґент. Про це повідомляється на офіційному сайті шведського автовиробника.

Аби досягнути позначки в мільйон випущених Volvo XC40, знадобилося сім років. Для кросовера преміумкласу це непоганий показник. Наразі це друга за популярністю модель у сучасній лінійці марки після Volvo XC60.

Volvo XC40 випускають у бельгійському Ґенті Фото: Volvo

Як відомо, Volvo XC40 презентували у вересні 2017 року, а за рік вона здобула нагороду "Європейський автомобіль року". У 2020 році з’явився електричний варіант Volvo XC40 Recharge, який цьогоріч перейменували в EX40.

Наразі кросовер Volvo XC40 на різних ринках пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (129 і 163 к. с.) та 2,0 л (190-252 к. с.), доповненими "м’якими" гібридними установками.

Важливо

Шведський стиляга: тест-драйв електромобіля Volvo C40 Recharge

Електромобіль Volvo EX40 доступний у версіях потужністю від 238 до 408 к. с. Раніше в лінійці XC40 були дизельні та плагін-гібридні модифікації, проте їх виробництво вже припинили.

До речі, нещодавно своє 50-річчя відзначив найпопулярніший Volvo в історії, випущений накладом у 2,8 мільйона одиниць.

Також Фокус розповідав, що в Києві засвітився унікальний шестидверний лімузин Volvo.