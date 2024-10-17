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Авто

Новый мощный кроссовер от Great Wall станет дешевой альтернативой Skoda Kodiaq (фото)

Haval H7, новый Haval H7, кроссовер Haval, Great Wall
Фото: CarNewsChina | Haval H7 – гибридный семейный кроссовер

Новый Haval H7 – 4,7-метровый семейный кроссовер. Модель будет предложена с экономической плагин-гибридной установкой мощностью 279 сил.

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Недорогой семейный кроссовер от Great Wall презентуют в конце нынешнего или в начале следующего года, но его фото уже попали в интернет. Об автомобиле рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Haval H7 второго поколения – доработанная модель Xiaolong Max. У него рельефные боковины, высокая оконная линия, наклоненное на большой угол заднее стекло. Фары и фонари соединены диодными полосами. По размерам авто можно сравнить со Skoda Kodiaq.

Haval H7 2025, новый Haval H7, кроссовер Haval, Great Wall Fullscreen
Фонари соединены диодной полосой
Фото: CarNewsChina

Габариты Haval H7 2025:

  • длина – 4780 мм;
  • ширина – 1892 мм;
  • высота – 1725 мм;
  • колесная база – 2810 мм;
  • масса – 2075 кг.
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Салон Haval H7 не показал, однако известно, что родственная модель Xiaolong Max имеет три дисплея на передней панели (один из них – для пассажира), а также проекцию на лобовое стекло. Новый Haval H7 получит панорамную крышу и 19-дюймовые диски.

Кроссовер Haval H7 оснастят полноприводной плагин-гибридной установкой на 279 л. с., состоящей из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки мощностью 115 сил и пары электромоторов. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 180 км/ч.

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