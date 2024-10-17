Новий потужний кросовер від Great Wall стане дешевою альтернативою Skoda Kodiaq (фото)

Новий Haval H7 — 4,7-метровий сімейний кросовер. Модель запропонують із економічною плагін-гібридною установкою потужністю 279 сил.

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Haval відроджує модель H7, яка свого часу продавалася в Україні Недорогий сімейний кросовер від Great Wall презентують у кінці нинішнього або на початку наступного року, але його фото вже потрапили в інтернет. Про автомобіль розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий Haval H7 другого покоління – доопрацьована модель Xiaolong Max. У нього рельєфні боковини, висока віконна лінія, нахилене на великий кут заднє скло. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. За розмірами авто можна порівняти із Skoda Kodiaq.

Ліхтарі з'єднані діодною смугою Фото: CarNewsChina

Габарити Haval H7 2025:

довжина – 4780 мм;

ширина – 1892 мм;

висота – 1725 мм;

колісна база – 2810 мм;

маса – 2075 кг.

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Салон Haval H7 не показали, проте відомо, що споріднена модель Xiaolong Max має три дисплеї на передній панелі (один із них – для пасажира), а також проєкцію на лобове скло. Зазначається, що новий Haval H7 отримає панорамний дах і 19-дюймові диски.

Кросовер Haval H7 оснастять повнопривідною плагін-гібридною установкою на 279 к. с., яка складається із 1,5-літрової бензинової турбочетвірки потужністю 115 сил та пари електромоторів. Максимальна швидкість авто обмежена на позначці 180 км/год.

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