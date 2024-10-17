Новий потужний кросовер від Great Wall стане дешевою альтернативою Skoda Kodiaq (фото)
Новий Haval H7 — 4,7-метровий сімейний кросовер. Модель запропонують із економічною плагін-гібридною установкою потужністю 279 сил.
Haval відроджує модель H7, яка свого часу продавалася в Україні Недорогий сімейний кросовер від Great Wall презентують у кінці нинішнього або на початку наступного року, але його фото вже потрапили в інтернет. Про автомобіль розповіли на сайті CarNewsChina.
Новий Haval H7 другого покоління – доопрацьована модель Xiaolong Max. У нього рельєфні боковини, висока віконна лінія, нахилене на великий кут заднє скло. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. За розмірами авто можна порівняти із Skoda Kodiaq.
Габарити Haval H7 2025:
- довжина – 4780 мм;
- ширина – 1892 мм;
- висота – 1725 мм;
- колісна база – 2810 мм;
- маса – 2075 кг.
Салон Haval H7 не показали, проте відомо, що споріднена модель Xiaolong Max має три дисплеї на передній панелі (один із них – для пасажира), а також проєкцію на лобове скло. Зазначається, що новий Haval H7 отримає панорамний дах і 19-дюймові диски.
Кросовер Haval H7 оснастять повнопривідною плагін-гібридною установкою на 279 к. с., яка складається із 1,5-літрової бензинової турбочетвірки потужністю 115 сил та пари електромоторів. Максимальна швидкість авто обмежена на позначці 180 км/год.
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