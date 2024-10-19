Трековый снаряд: презентован новый экстремальный спорткар Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 обновился внешне и стал современнее внутри. Трековый спорткар оснащен высокооборотной 4,0-литровой шестеркой на 510 сил и способен разогнаться до сотни за 3,4 с.

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Porsche расширяет линейку обновленного 911. Вслед за стандартной моделью фейслифтинг прошел и экстремальный заряженный Porsche 911 GT3. Новую модель посвятили 25-летию серии GT3 и рассказали о ней на сайте немецкого автопроизводителя.

Спорткару изменили оптику и передний бампер Фото: Porsche

Купе Porsche 911 GT3 2025 узнается по новым бамперам, несколько измененным обвесом и матричной оптикой. Кроме того, установлены новые шины размером 255/35 ZR20 спереди и 315/30 ZR21 сзади. Как и раньше, можно выбрать две версии модели: стандартный GT3 с огромным антикрылом и вариант Touring с выдвижным спойлером.

Сзади обновили фонари Фото: Porsche

Кроме того, теперь доступен пакет Weissach, который ранее предлагали исключительно для Porsche 911 GT3 RS. Он включает магниевые диски, а также карбоновые крышу, зеркала аэродинамические элементы и компоненты шасси.

Версия Porsche 911 GT3 Touring не имеет антикрыла Фото: Porsche

В салоне Porsche 911 GT3 установлены современный виртуальный щиток приборов и увеличенный 10,9-дюймовый тачскрин. Также установлены новые спортивные кресла со съемными подголовниками (чтобы было больше места для водителя в шлеме). К тому же, впервые за доплату стали доступны задние сиденья.

В салоне появилась новая цифровая панель приборов Фото: Porsche

Как и прежде, купе Porsche 911 GT3 оснащено высокооборотной 4,0-литровой шестеркой на 510 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 311 км/ч.

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На выбор предлагают 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями PDK. Трансмиссия и ходовая спорткара доработаны.

В качестве опции предложили задние сиденья Фото: Porsche

Новый Porsche 911 GT3 поступит в продажу с конца года. Спорткар будет стоить от 209 000 евро.

Между прочим, недавно в Украине засветился Porsche 911 GT3 RS в яркой патриотической расцветке.

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