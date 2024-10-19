Трековий снаряд: презентовано новий екстремальний спорткар Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 оновився зовні та став сучаснішим всередині. Трековий спорткар оснащений високооборотною 4,0-літровою шісткою на 510 сил і здатен розігнатися до сотні за 3,4 с.

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Porsche розширює лінійку оновленого 911. Услід за стандартною моделлю фейсліфтинг пройшов і екстремальний заряджений Porsche 911 GT3. Нову модель присвятили 25-річчю серії GT3 і розповіли про неї на сайті німецького автовиробника.

Спорткару змінили оптику та передній бампер Фото: Porsche

Купе Porsche 911 GT3 2025 пізнається за новими бамперами, дещо зміненим обвісом та матричною оптикою. Крім того, встановлено нові шини розміром 255/35 ZR20 спереду та 315/30 ZR21ззаду. Як і раніше, можна обрати дві версії моделі: стандартний GT3 із величезним антикрилом та варіант Touring із висувним спойлером.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Porsche

Крім того, тепер доступний пакет Weissach, який раніше пропонували виключно для Porsche 911 GT3 RS. Він включає магнієві диски, а також карбонові дах, дзеркала аеродинамічні елементи і компоненти шасі.

Версія Porsche 911 GT3 Touring не має антикрила Фото: Porsche

У салоні Porsche 911 GT3 встановлені сучасний віртуальний щиток приладів та збільшений 10,9-дюймовий тачскрін. Також встановлені нові спортивні крісла зі зйомники підголівниками (щоб було більше місця для водія в шоломі). До того ж, вперше за доплату стали доступні задні сидіння.

У салоні з'явилася нова цифрова панель приладів Фото: Porsche

Як і раніше, купе Porsche 911 GT3 оснащене високооборотною 4,0-літровою шісткою на 510 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 311 км/год.

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На вибір пропонують 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями PDK. Трансмісія на ходова спорткара доопрацьовані.

У якості опції запропонували задні сидіння Фото: Porsche

Новий Porsche 911 GT3 надійде в продаж із кінця року. Спорткар коштуватиме від 209 000 євро.

Між іншим, нещодавно в Україні засвітився Porsche 911 GT3 RS у яскравому патріотичному забарвленні.

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