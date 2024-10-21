На аукцион выставили коллекцию редких ретро-авто на $3 миллиона (фото)

В коллекции собраны винтажные Bentley, Rolls-Royce, Land Rover и Ford. Стоимость некоторых ретроавто превышает миллион долларов.

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В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию ретроавто. С молотка уйдут 8 редких старинных машин, выпущенных с 1942 по 1978 год. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Винтажные автомобили принадлежат британскому миллионеру Дину Кронсбейну. Общая их стоимость — примерно 3 миллиона долларов.

Bentley S1 Continental 1958 года оценили в $1,25 миллиона Фото: RM Sotheby's

Все ретроавто отреставрированы до идеального состояния. 7 машин из 8 — британского производства. Единственное исключение — военный американский Ford GPW (лицензионная версия Willys Jeep) с прицепом.

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Самое дорогое авто в коллекции — кабриолет Bentley S1 Continental 1958 года, который оценивается в 1,25 миллиона долларов. Таких 178-сильных авто с кузовом от ателье Park Ward выпустили всего 94.

Bentley Mark VI 1952 года с кузовом от Mulliner Bentley R-Type 1953 года Rolls-Royce Phantom V 1967 года Парадный Land Rover королевы Елизаветы ІІ парадный Land Rover Land Rover 1951 года Ford GPW

Кроме того, в коллекции есть два уникальных кабриолета Bentley Mark VI с элегантными кузовами от Franay и Mulliner. За каждый из них планируют получить более 400 000 долларов. А вот кабриолет Bentley R-Type 1953 года несколько дешевле — 195 тыс. долларов.

Также продается роскошный лимузин Rolls-Royce Phantom V 1967 года. А еще на аукцион выставили два винтажных Land Rover. Модель 1951 года отреставрировали специалисты Land Rover, а парадный внедорожник 1978 года создали специально для королевы Елизаветы II.

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