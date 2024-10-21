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Авто

На аукцион выставили коллекцию редких ретро-авто на $3 миллиона (фото)

1947 Bentley Mark VI Franay, ретро авто, коллекция авто, 1947 Bentley Mark VI Franay
Фото: RM Sotheby's | Bentley Mark VI 1947 года с кузовом от ателье Franay в 1947 году

В коллекции собраны винтажные Bentley, Rolls-Royce, Land Rover и Ford. Стоимость некоторых ретроавто превышает миллион долларов.

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В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию ретроавто. С молотка уйдут 8 редких старинных машин, выпущенных с 1942 по 1978 год. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Винтажные автомобили принадлежат британскому миллионеру Дину Кронсбейну. Общая их стоимость — примерно 3 миллиона долларов.

Bentley S1 Continental, ретро авто, коллекция авто, коллекция авто Fullscreen
Bentley S1 Continental 1958 года оценили в $1,25 миллиона
Фото: RM Sotheby's

Все ретроавто отреставрированы до идеального состояния. 7 машин из 8 — британского производства. Единственное исключение — военный американский Ford GPW (лицензионная версия Willys Jeep) с прицепом.

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Самое дорогое авто в коллекции — кабриолет Bentley S1 Continental 1958 года, который оценивается в 1,25 миллиона долларов. Таких 178-сильных авто с кузовом от ателье Park Ward выпустили всего 94.

Bentley Mark VI 1952 года с кузовом от Mulliner Fullscreen
Bentley Mark VI 1952 года с кузовом от Mulliner
Bentley R-Type 1953 года Fullscreen
Bentley R-Type 1953 года
Rolls-Royce Phantom V 1967 года Fullscreen
Rolls-Royce Phantom V 1967 года
Парадный Land Rover королевы Елизаветы ІІ парадный Land Rover Fullscreen
Парадный Land Rover королевы Елизаветы ІІ парадный Land Rover
Land Rover 1951 года Fullscreen
Land Rover 1951 года
Ford GPW Fullscreen
Ford GPW
Bentley Mark VI 1952 года с кузовом от Mulliner
Bentley R-Type 1953 года
Rolls-Royce Phantom V 1967 года
Парадный Land Rover королевы Елизаветы ІІ парадный Land Rover
Land Rover 1951 года
Ford GPW

Кроме того, в коллекции есть два уникальных кабриолета Bentley Mark VI с элегантными кузовами от Franay и Mulliner. За каждый из них планируют получить более 400 000 долларов. А вот кабриолет Bentley R-Type 1953 года несколько дешевле — 195 тыс. долларов.

Также продается роскошный лимузин Rolls-Royce Phantom V 1967 года. А еще на аукцион выставили два винтажных Land Rover. Модель 1951 года отреставрировали специалисты Land Rover, а парадный внедорожник 1978 года создали специально для королевы Елизаветы II.

Кстати, недавно на аукцион выставили нестандартный грузовик 50-х от украинского дизайнера.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет победный болид Михаэля Шумахера.