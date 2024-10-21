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Авто

На аукціон виставили колекцію рідкісних ретроавто на $3 мільйони (фото)

1947 Bentley Mark VI Franay, ретро авто, колекція авто
Фото: RM Sotheby's | Bentley Mark VI 1947 року з кузовом від ательє Franay

У колекції зібрані вінтажні Bentley, Rolls-Royce, Land Rover та Ford. Вартість деяких ретроавто перевищує мільйон доларів.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію ретроавто. З молотка підуть 8 рідкісних старовинних машин, випущених із 1942 по 1978 рік. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Вінтажні автомобілі належать британському мільйонеру Діну Кронсбейну. Загальна їх вартість – приблизно 3 мільйони доларів.

Bentley S1 Continental, ретро авто, колекція авто Fullscreen
Bentley S1 Continental 1958 року оцінили в $1,25 мільйона
Фото: RM Sotheby's

Усі ретроавто відреставровані до ідеального стану. 7 машин із 8 – британського виробництва. Єдиний виняток – військовий американський Ford GPW (ліцензійна версія Willys Jeep) із причепом.

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Найдорожче авто в колекції – кабріолет Bentley S1 Continental 1958 року, який оцінюють у 1,25 мільйона доларів. Таких 178-сильних авто з кузовом від ательє Park Ward випустили всього 94.

Bentley Mark VI, ретро авто, колекція авто Fullscreen
Bentley Mark VI 1952 року з кузовом від Mulliner
Bentley R-Type, ретро авто, колекція авто Fullscreen
Bentley R-Type 1953 року
Rolls-Royce Phantom V, ретро авто, колекція авто Fullscreen
Rolls-Royce Phantom V 1967 року
Land Rover, ретро авто, колекція авто Fullscreen
Парадний Land Rover королеви Єлизавети ІІ
Land Rover, ретро авто, колекція авто Fullscreen
Land Rover 1951 року
Ford GPW, ретро авто, колекція авто Fullscreen
Ford GPW
Bentley Mark VI, ретро авто, колекція авто
Bentley R-Type, ретро авто, колекція авто
Rolls-Royce Phantom V, ретро авто, колекція авто
Land Rover, ретро авто, колекція авто
Land Rover, ретро авто, колекція авто
Ford GPW, ретро авто, колекція авто

Крім того, в колекції є два унікальних кабріолети Bentley Mark VI із елегантними кузовами від Franay та Mulliner. За кожен із них планують отримати понад 400 000 доларів. А от кабріолет Bentley R-Type 1953 року дещо дешевший – 195 тис. доларів.

Також продається розкішний лімузин Rolls-Royce Phantom V 1967 року. А ще на аукціон виставили два вінтажних Land Rover. Модель 1951 року відреставрували спеціалісти Land Rover, а парадний позашляховик 1978 року створили спеціально для королеви Єлизавети ІІ.

До речі, недавно на аукціон виставили нестандартну вантажівку 50-х від українського дизайнера.

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