На аукціон виставили колекцію рідкісних ретроавто на $3 мільйони (фото)

У колекції зібрані вінтажні Bentley, Rolls-Royce, Land Rover та Ford. Вартість деяких ретроавто перевищує мільйон доларів.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію ретроавто. З молотка підуть 8 рідкісних старовинних машин, випущених із 1942 по 1978 рік. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Вінтажні автомобілі належать британському мільйонеру Діну Кронсбейну. Загальна їх вартість – приблизно 3 мільйони доларів.

Bentley S1 Continental 1958 року оцінили в $1,25 мільйона Фото: RM Sotheby's

Усі ретроавто відреставровані до ідеального стану. 7 машин із 8 – британського виробництва. Єдиний виняток – військовий американський Ford GPW (ліцензійна версія Willys Jeep) із причепом.

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Найдорожче авто в колекції – кабріолет Bentley S1 Continental 1958 року, який оцінюють у 1,25 мільйона доларів. Таких 178-сильних авто з кузовом від ательє Park Ward випустили всього 94.

Bentley Mark VI 1952 року з кузовом від Mulliner Bentley R-Type 1953 року Rolls-Royce Phantom V 1967 року Парадний Land Rover королеви Єлизавети ІІ Land Rover 1951 року Ford GPW

Крім того, в колекції є два унікальних кабріолети Bentley Mark VI із елегантними кузовами від Franay та Mulliner. За кожен із них планують отримати понад 400 000 доларів. А от кабріолет Bentley R-Type 1953 року дещо дешевший – 195 тис. доларів.

Також продається розкішний лімузин Rolls-Royce Phantom V 1967 року. А ще на аукціон виставили два вінтажних Land Rover. Модель 1951 року відреставрували спеціалісти Land Rover, а парадний позашляховик 1978 року створили спеціально для королеви Єлизавети ІІ.

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