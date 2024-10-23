На продажу выставили коллекцию редких суперкаров Aston Martin (фото)

Эксклюзивные суперкары Aston Martin Zagato разработаны в итальянском кузовном ателье Zagato. На продажу выставили купе, кабриолеты и спортивный универсал.

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В Великобритании выставили на продажу коллекцию раритетных Aston Martin Zagato. Новых владельцев ищут для четырех эксклюзивных суперкаров, каждый из которых стоит более миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Aston Martin Vanquish Zagato Speedster Фото: Aston Martin

Итальянское ателье Zagato создает особые версии моделей Aston Martin с 1950-х годов. Эти суперкары отличаются ярким дизайном и всегда выпускались лимитированными партиями.

Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake Фото: Aston Martin

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Три из четырех авто созданы на базе Aston Martin Vanquish второго поколения и оснащены 6,0-литровым 600-сильным V12. Самым оригинальным является спортивный универсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Таких авто выпустили 99.

Aston Martin Vanquish Zagato Volante Фото: Aston Martin

Кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante также разошелся тиражом в 99 экземпляров, а вот родстеров Speedster изготовили всего 28.

Aston Martin DBS GT Zagato Фото: Aston Martin

Самым редким является купе Aston Martin DBS GT Zagato — собрали только 19 таких авто. Оно построено на платформе более современной модели DBS Superleggera с 760-сильным V12 твин-турбо.

Между прочим, недавно на аукцион выставили необычный грузовик 50-х, созданный украинцем.

Также Фокус писал, что в США продают победный болид Ferrari Михаэля Шумахера.