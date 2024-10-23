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На продажу выставили коллекцию редких суперкаров Aston Martin (фото)

Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish, Aston Martin DBS
Фото: Aston Martin | Эксклюзивные Aston Martin созданы в ателье Zagato

Эксклюзивные суперкары Aston Martin Zagato разработаны в итальянском кузовном ателье Zagato. На продажу выставили купе, кабриолеты и спортивный универсал.

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В Великобритании выставили на продажу коллекцию раритетных Aston Martin Zagato. Новых владельцев ищут для четырех эксклюзивных суперкаров, каждый из которых стоит более миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Aston Martin Vanquish Zagato Speedster, Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Fullscreen
Aston Martin Vanquish Zagato Speedster
Фото: Aston Martin

Итальянское ателье Zagato создает особые версии моделей Aston Martin с 1950-х годов. Эти суперкары отличаются ярким дизайном и всегда выпускались лимитированными партиями.

Aston Martin Zagato Shooting Brake, Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Vanquish Fullscreen
Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake
Фото: Aston Martin
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Три из четырех авто созданы на базе Aston Martin Vanquish второго поколения и оснащены 6,0-литровым 600-сильным V12. Самым оригинальным является спортивный универсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Таких авто выпустили 99.

Aston Martin Vanquish Zagato Volante, Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Fullscreen
Aston Martin Vanquish Zagato Volante
Фото: Aston Martin

Кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante также разошелся тиражом в 99 экземпляров, а вот родстеров Speedster изготовили всего 28.

Aston Martin DBS GT Zagato, Aston Martin Zagato, Aston Martin DBS Fullscreen
Aston Martin DBS GT Zagato
Фото: Aston Martin

Самым редким является купе Aston Martin DBS GT Zagato — собрали только 19 таких авто. Оно построено на платформе более современной модели DBS Superleggera с 760-сильным V12 твин-турбо.

Между прочим, недавно на аукцион выставили необычный грузовик 50-х, созданный украинцем.

Также Фокус писал, что в США продают победный болид Ferrari Михаэля Шумахера.