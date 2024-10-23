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На продаж виставили колекцію рідкісних суперкарів Aston Martin (фото)

Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish, Aston Martin DBS
Фото: Aston Martin | Ексклюзивні Aston Martin створені в ательє Zagato

Ексклюзивні суперкари Aston Martin Zagato розроблені в італійському кузовному ательє Zagato. На продаж виставили купе, кабріолети та спортивний універсал.

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У Великій Британії виставили на продаж колекцію раритетних Aston Martin Zagato. Нових власників шукають для чотирьох ексклюзивних суперкарів, кожен з яких коштує понад мільйон доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Aston Martin Vanquish Zagato Speedster, Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Fullscreen
Aston Martin Vanquish Zagato Speedster
Фото: Aston Martin

Італійське ательє Zagato створює особливі версії моделей Aston Martin з 1950-х років. Ці суперкари вирізняються яскравим дизайном і завжди випускалися лімітованими партіями.

Aston Martin Zagato Shooting Brake, Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Fullscreen
Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake
Фото: Aston Martin
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Три з чотирьох авто створені на базі Aston Martin Vanquish другого покоління і оснащені 6,0-літровим 600-сильним V12. Найоригінальнішим є спортивний універсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Таких авто випустили 99.

Aston Martin Vanquish Zagato Volante, Aston Martin Zagato, Aston Martin Vanquish Zagato, Aston Martin Vanquish Fullscreen
Aston Martin Vanquish Zagato Volante
Фото: Aston Martin

Кабріолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante також розійшовся накладом у 99 екземплярів, а от родстерів Speedster виготовили лише 28.

Aston Martin DBS GT Zagato, Aston Martin Zagato, Aston Martin DBS Fullscreen
Aston Martin DBS GT Zagato
Фото: Aston Martin

Найрідкіснішим є купе Aston Martin DBS GT Zagato – зібрали тільки 19 таких авто. Воно збудоване на платформі сучаснішої моделі DBS Superleggera із 760-сильним V12 твін-турбо.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили незвичну вантажівку 50-х, створену українцем.

Також Фокус писав, що в США продають переможний болід Ferrari Міхаеля Шумахера.