На продаж виставили колекцію рідкісних суперкарів Aston Martin (фото)
Ексклюзивні суперкари Aston Martin Zagato розроблені в італійському кузовному ательє Zagato. На продаж виставили купе, кабріолети та спортивний універсал.
У Великій Британії виставили на продаж колекцію раритетних Aston Martin Zagato. Нових власників шукають для чотирьох ексклюзивних суперкарів, кожен з яких коштує понад мільйон доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Італійське ательє Zagato створює особливі версії моделей Aston Martin з 1950-х років. Ці суперкари вирізняються яскравим дизайном і завжди випускалися лімітованими партіями.Важливо
Три з чотирьох авто створені на базі Aston Martin Vanquish другого покоління і оснащені 6,0-літровим 600-сильним V12. Найоригінальнішим є спортивний універсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Таких авто випустили 99.
Кабріолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante також розійшовся накладом у 99 екземплярів, а от родстерів Speedster виготовили лише 28.
Найрідкіснішим є купе Aston Martin DBS GT Zagato – зібрали тільки 19 таких авто. Воно збудоване на платформі сучаснішої моделі DBS Superleggera із 760-сильним V12 твін-турбо.
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