На продаж виставили колекцію рідкісних суперкарів Aston Martin (фото)

Ексклюзивні суперкари Aston Martin Zagato розроблені в італійському кузовному ательє Zagato. На продаж виставили купе, кабріолети та спортивний універсал.

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У Великій Британії виставили на продаж колекцію раритетних Aston Martin Zagato. Нових власників шукають для чотирьох ексклюзивних суперкарів, кожен з яких коштує понад мільйон доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Aston Martin Vanquish Zagato Speedster Фото: Aston Martin

Італійське ательє Zagato створює особливі версії моделей Aston Martin з 1950-х років. Ці суперкари вирізняються яскравим дизайном і завжди випускалися лімітованими партіями.

Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake Фото: Aston Martin

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Три з чотирьох авто створені на базі Aston Martin Vanquish другого покоління і оснащені 6,0-літровим 600-сильним V12. Найоригінальнішим є спортивний універсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Таких авто випустили 99.

Aston Martin Vanquish Zagato Volante Фото: Aston Martin

Кабріолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante також розійшовся накладом у 99 екземплярів, а от родстерів Speedster виготовили лише 28.

Aston Martin DBS GT Zagato Фото: Aston Martin

Найрідкіснішим є купе Aston Martin DBS GT Zagato – зібрали тільки 19 таких авто. Воно збудоване на платформі сучаснішої моделі DBS Superleggera із 760-сильним V12 твін-турбо.

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