В интернете показали неизвестный родстер BMW с мотором как у Ferrari и Lamborghini (видео)

Компактный родстер BMW Z3 1999 года оснастили 326-сильным двигателем V12 от седана 7 Series. Автомобиль способен разогнаться до сотни за 5,5 с.

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BMW продолжает раскрывать свои секреты и демонстрирует разработки, о которых никто не знал. На этот раз из запасников достали уникальный спорткар BMW Z3 с двигателем V12, как у Ferrari или Lamborghini. Видео с ним опубликовали на Youtube-канале BMWBlog.

Необычный проект BMW Z3 Roadster V12 воплотили в жизнь в 1999 году. Под капот компактного BMW Z3 в топовой заряженной версии M Roadster смогли втиснуть огромный 5,4-литровый 326-сильный V12 M73 от седана 7 Series.

Авто осталось в единственном экземпляре Фото: скриншот / YouTube

Задача оказалась не из легких — V12 едва поместился в моторном отсеке. Пришлось заменить привычные воздухозаборники конусными фильтрами. Масса авто составила 1400 кг.

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С 6-ступенчатой механической КПП BMW Z3 Roadster V12 разгонялся до 100 км/ч за 5,5 с. Впрочем, стандартный BMW Z3 M Roadster с 321-сильной шестеркой оказался легче и быстрее — 5,3 с до сотни.

Большой V12 занял весь моторный отсек Фото: скриншот / YouTube

Это стало одной из причин отказа от проекта. Еще одной причиной было слабое охлаждение, из-за которого электронные блоки управления перегревались всего за 15 минут. Проект закрыли и BMW Z3 Roadster V12 остался в одном-единственном экземпляре.

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