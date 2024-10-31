В інтернеті показали невідомий родстер BMW з двигуном як у Ferrari та Lamborghini (відео)

Компактний родстер BMW Z3 1999 року оснастили 326-сильним двигуном V12 від седана 7 Series. Автомобіль здатен розігнатися до сотні за 5,5 с.

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BMW продовжує розкривати свої секрети та демонструє розробки, про які ніхто не знав. На цей раз із запасників дістали унікальний спорткар BMW Z3 із двигуном V12, як у Ferrari чи Lamborghini. Відео з ним опублікували на Youtube-каналі BMWBlog.

Незвичний проєкт BMW Z3 Roadster V12 втілили у життя в 1999 році. Під капот компактного BMW Z3 у топовій зарядженій версії M Roadster змогли втиснути величезний 5,4-літровий 326-сильний V12 M73 від седана 7 Series.

Авто залишилося в єдиному екземплярі Фото: скриншот / YouTube

Задача виявилася не з легких – V12 ледь помістився в моторному відсіку. Довелося замінити звичні повітрозабірники конусними фільтрами. Маса авто склала 1400 кг.

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Із 6-ступінчастою механічною КПП BMW Z3 Roadster V12 розганявся до 100 км/год за 5,5 с. Утім, стандартний BMW Z3 M Roadster із 321-сильною шісткою виявився легшим і швидшим – 5,3 с до сотні.

Великий V12 зайняв весь моторний відсік Фото: скриншот / YouTube

Це стало однією з причин відмови від проєкту. Ще однією причиною було слабке охолодження, через яке електронні блоки управління перегрівалися всього за 15 хвилин. Проєкт закрили і BMW Z3 Roadster V12 залишився в одному-єдиному екземплярі.

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