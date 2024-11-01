Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто Тест-драйв — новости авторынка в Украине

Семейный экспресс: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
Фото: Тарас Брязгунов | Новый Mitsubishi Outlander стал больше и кардинально изменился внешне

Новый Mitsubishi Outlander подрос в размерах и кардинально изменился внешне. Фокус испытал кроссовер и проверил, сохранил ли он свои традиционные качества.

Related video

Модельный ряд Mitsubishi сейчас не столь широк и разнообразен, как 15-20 лет назад. Впрочем, в последнее время ситуация начала улучшаться, ведь после вхождения Mitsubishi в альянс с Renault и Nissan японский бренд при поддержке новых партнеров начал обновление своей линейки. Первым плодом такого сотрудничества стал новый Mitsubishi Outlander, что и неудивительно — это самая популярная современная модель марки. Именно этот кроссовер побывал на тесте Фокуса.

Mitsubishi Outlander 2024, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Кроссовер отличается нестандартным дизайном передней части
Фото: Тарас Брязгунов

Оригинальный и заметный — дизайн Mitsubishi Outlander

Внешность Mitsubishi Outlander может вызывать разные ощущения, однако стоит признать — кроссовер стал значительно выразительнее предшественника. Дизайн стал более атлетичным — с рельефными боковинами и раздутыми крыльями. Капот и оконную линию сделали выше, а задние стойки крыши толще.

Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Заднее стекло сверху прикрыто спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Широкая решетка радиатора изогнута, а от "двухэтажных" фар ее отделяют хромированные молдинги. Ширину задней части подчеркивают продолговатые фонари, а стекло сверху прикрыто спойлером. Топовую версию Ultimate выдают 20-дюймовые диски.

Новый Mitsubishi Outlander является собратом Nissan X-Trail, ведь использует ту же платформу. Впрочем, он несколько крупнее и его, и Outlander предыдущего поколения.

новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Топовый вариант Ultimate получил 20-дюймовые диски
Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Mitsubishi Outlander 2024:

  • длина — 4710 мм;
  • ширина — 1862 мм;
  • высота — 1740 мм;
  • колесная база — 2706 мм.
Важно
Старая школа: тест-драйв внедорожника Mitsubishi Pajero Sport
Старая школа: тест-драйв внедорожника Mitsubishi Pajero Sport

Салон Mitsubishi Outlander

В салоне Mitsubishi Outlander 2024 можно найти некоторые переключатели от Nissan X-Trail, хотя в целом его оформление самобытное. Материалы внутренней отделки стали значительно лучше, чем у предшественника. В топовой версии использована кожа, которую разбавляют серебристые и черные глянцевые вставки. Также стоит отметить мягкую обивку передней панели и дверных карт.

салон Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
В салоне улучшили материалы отделки
Фото: Тарас Брязгунов

Четырехспицевый руль достаточно большой и обшит перфорированной кожей, а вот рычаг КПП стал значительно компактнее. Отныне во всех Mitsubishi Outlander в Украине установлен цифровой щиток приборов, конфигурацию и графику которого можно менять.

Центральная панель увенчана 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем. Меню мультимедийной системы простое и понятное, хотя графика в 2024 году уже выглядит несколько устаревшей. Конечно же, поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto.

Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Во всех Mitsubishi Outlander цифровой щиток приборов
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Графику дисплея можно изменить
Фото: Тарас Брязгунов

В то же время, сохранили немало физических кнопок, хотя некоторые из них все же мелкие. Ниже находятся USB-порты и беспроводная зарядка смартфона.

Кроссовер Mitsubishi Outlander имеет средних размеров бардачок и достаточно большой бокс в переднем подлокотнике. Также есть вместительные карманы в дверях и оригинальные отсеки по бокам центральной консоли.

Места хватает

Подобрать удобное положение за рулем нетрудно, ведь диапазон регулировок руля довольно широкий, а водительское кресло имеет электропривод во всех Mitsubishi Outlander. В более дорогом варианте Ultimate электропривод есть и у переднего пассажира, а еще добавлена функция памяти настроек.

Передние сиденья упругие и имеют неплохую боковую поддержку. Они оснащены подогревом, как и руль. Для удобства посадки и высадки водительское кресло отъезжает назад.

передние сиденья Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Водительское кресло получило электропривод во всех Mitsubishi Outlander
Фото: Тарас Брязгунов
задние сиденья Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Второй ряд Mitsubishi Outlander очень просторный
Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Mitsubishi Outlander довольно высокая, даже по меркам кроссоверов. Обзорность ограничена из-за высокого капота и толстых задних стоек, однако спасают камеры кругового обзора.

Просторный второй ряд — козырь Mitsubishi Outlander. Места для ног и над головой здесь более чем достаточно. К тому же, салон достаточно широкий, чтобы трем пассажирам не было тесно. Кресла имеют горизонтальную регулировку, меняется и угол наклона спинок.

третий ряд Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Третий ряд кроссовера довольно тесный
Фото: Тарас Брязгунов

Центральная часть спинки складывается и превращается в подлокотник. Кроме того, для задних пассажиров есть отдельная зона климат-контроля, выдвижные шторки и USB-порты, а в версии Ultimate предусмотрен подогрев.

А вот третий ряд тесен даже для взрослых низкого роста и рассчитан преимущественно на детей. USB-разъемов здесь нет, но есть подстаканники.

багажник Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
С тремя рядами кресел остается 163-литровый багажник
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 478 л
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Со сложенными задними креслами получается 2256-литровый отсек
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
В нише под полом поместятся шторка и подголовники третьего ряда
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
багажник Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi

Со всеми тремя рядами кресел на месте остается 163-литровый багажник. В пятиместной конфигурации салона его объем составляет 478 л, а в двухместной — 2256 л.

Во всех Mitsubishi Outlander в Украине двери багажника имеют электропривод с сенсором открытия. Задние сиденья складываются очень легко и образуют ровный пол. Под ним есть ниша, где поместятся шторка багажника и подголовники кресел третьего ряда. Запаска размещена под днищем авто.

Важно
Электрический жеребец: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E
Электрический жеребец: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E

Много уже в "базе" — комплектация Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander достаточно богато оснащен в базовой версии Intense — трехзонный климат-контроль, электропакет парктроник, камера, круиз-контроль, датчики света и дождя.

Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Подлокотник прячет довольно вместительный бокс
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Бардачок кроссовера имеет средние размеры
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
У задних пассажиров есть подогрев и отдельная зона климата
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Центральная часть спинки кресел второго ряда превращается в подлокотник
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Задние окна дополнены шторками
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi

В версии Ultimate добавлены панорамная крыша, камеры по кругу, акустика Bose с 10 динамиками. К тому же, такой кроссовер получил набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

"Старая школа" — двигатель Mitsubishi Outlander

Под капотом Mitsubishi Outlander — 2,5-литровый атмосферный двигатель с непосредственным впрыском, который также можно встретить на американских Nissan Rogue. Для тех, кто не хочет турбомотор из-за опасений за его надежность — то, что надо.

мотор Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Под капотом установлена 2,5-литровая атмосферная четверка на 184 л.с.
Фото: Тарас Брязгунов

184-сильную четверку можно назвать двигателем старой школы. В отличие от турбомоторов, его нужно раскручивать, ведь он "просыпается" после 3000 об/мин, а пиковые 244 Н∙м крутящего момента доступны при 3600 об/мин.

Впрочем, динамики кроссоверу вполне хватает, хотя впечатляющей ее все же не назовешь. Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 с, а максимальная скорость составляет 187 км/ч. Обгон на трассе осуществляется довольно легко.

Двигатель достаточно тихий и слышно его только на больших оборотах. Вариатор неплохо настроен и демонстрирует достаточно быстрые реакции, а в ручном режиме имитирует 8 передач.

мицубиши аутлендер, Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Двигатель Mitsubishi Outlander "любит" высокие обороты
Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива — 10,5 л/100 км в городском цикле и 6,8 л/100 км — на трассе. Во время теста у нас получилось примерно 10,6-11 л на 100 км в городе и 7,3-7,5 л/100 км — за городом.

Стоит отметить, что в линейке есть значительно более мощный и экономичный плагин-гибрид Mitsubishi Outlander на 302 л.с., способный проехать более 80 км на электротяге.

Управляемость Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander — кроссовер, который не боится бездорожья. Его полный привод S-AWC дополнен режимами для асфальта, гравия, снега и грязи. К тому же, у него высокий (210 мм) клиренс и есть система помощи на спуске Hill Descent Control.

мицубиши аутлендер 2024, Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Подвеска кроссовера настроена на комфорт
Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер ставит на первое место комфорт. Мягкая подвеска неплохо справляется с ухабами и даже с 20-дюймовыми дисками езда плавная. К тому же, в Mitsubishi Outlander 2024 улучшили шумоизоляцию днища, поэтому неровности поглощаются плавно. Вместе с тем, крены кузова не слишком большие.

Руль кроссовера довольно точный, хотя больше информативности ему бы не помешало. Недостаточная поворачиваемость не слишком сильно выражена — помогает функция векторизации тяги. Outlander неплохо подходит для дальних поездок — на больших скоростях хорошая курсовая стабильность, а в салоне довольно тихо.

Цена Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander в Украине стоит от 1 615 000 гривен за базовый вариант Intense, а топовая версия Ultimate стартует с 1 803 000 гривен. Для такого сегмента это, можно сказать, средняя цена.

Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Кроссовер оснащен нестандартными "двухэтажными" фарами
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Ширину "кормы" подчеркивают продолговатые фонари.
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Концепция Mitsubishi Outlander, в принципе, не изменилась по сравнению с предшественником — это комфортабельная семейная модель. Кроссовер стал просторнее, современнее и богаче оснащен, хотя более мощная версия ему все же не помешала бы.

Плюсы Mitsubishi Outlander:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы Mitsubishi Outlander:

  • ограниченная обзорность;
  • мало тяги на низких оборотах.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander

Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 2488
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 184/6000
Крутящий момент, Нм/об/мин. 244/3600
Коробка передач вариатор
Привод полный
Расход топлива, город-трасса 10,5-6,8 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 187
Разгон 0–100 км/ч, с 10,6
Объем топливного бака, л 55
Важно
Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler
Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler