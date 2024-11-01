Семейный экспресс: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander
Новый Mitsubishi Outlander подрос в размерах и кардинально изменился внешне. Фокус испытал кроссовер и проверил, сохранил ли он свои традиционные качества.
Модельный ряд Mitsubishi сейчас не столь широк и разнообразен, как 15-20 лет назад. Впрочем, в последнее время ситуация начала улучшаться, ведь после вхождения Mitsubishi в альянс с Renault и Nissan японский бренд при поддержке новых партнеров начал обновление своей линейки. Первым плодом такого сотрудничества стал новый Mitsubishi Outlander, что и неудивительно — это самая популярная современная модель марки. Именно этот кроссовер побывал на тесте Фокуса.
Оригинальный и заметный — дизайн Mitsubishi Outlander
Внешность Mitsubishi Outlander может вызывать разные ощущения, однако стоит признать — кроссовер стал значительно выразительнее предшественника. Дизайн стал более атлетичным — с рельефными боковинами и раздутыми крыльями. Капот и оконную линию сделали выше, а задние стойки крыши толще.
Широкая решетка радиатора изогнута, а от "двухэтажных" фар ее отделяют хромированные молдинги. Ширину задней части подчеркивают продолговатые фонари, а стекло сверху прикрыто спойлером. Топовую версию Ultimate выдают 20-дюймовые диски.
Новый Mitsubishi Outlander является собратом Nissan X-Trail, ведь использует ту же платформу. Впрочем, он несколько крупнее и его, и Outlander предыдущего поколения.
Размеры Mitsubishi Outlander 2024:
- длина — 4710 мм;
- ширина — 1862 мм;
- высота — 1740 мм;
- колесная база — 2706 мм.
Салон Mitsubishi Outlander
В салоне Mitsubishi Outlander 2024 можно найти некоторые переключатели от Nissan X-Trail, хотя в целом его оформление самобытное. Материалы внутренней отделки стали значительно лучше, чем у предшественника. В топовой версии использована кожа, которую разбавляют серебристые и черные глянцевые вставки. Также стоит отметить мягкую обивку передней панели и дверных карт.
Четырехспицевый руль достаточно большой и обшит перфорированной кожей, а вот рычаг КПП стал значительно компактнее. Отныне во всех Mitsubishi Outlander в Украине установлен цифровой щиток приборов, конфигурацию и графику которого можно менять.
Центральная панель увенчана 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем. Меню мультимедийной системы простое и понятное, хотя графика в 2024 году уже выглядит несколько устаревшей. Конечно же, поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto.
В то же время, сохранили немало физических кнопок, хотя некоторые из них все же мелкие. Ниже находятся USB-порты и беспроводная зарядка смартфона.
Кроссовер Mitsubishi Outlander имеет средних размеров бардачок и достаточно большой бокс в переднем подлокотнике. Также есть вместительные карманы в дверях и оригинальные отсеки по бокам центральной консоли.
Места хватает
Подобрать удобное положение за рулем нетрудно, ведь диапазон регулировок руля довольно широкий, а водительское кресло имеет электропривод во всех Mitsubishi Outlander. В более дорогом варианте Ultimate электропривод есть и у переднего пассажира, а еще добавлена функция памяти настроек.
Передние сиденья упругие и имеют неплохую боковую поддержку. Они оснащены подогревом, как и руль. Для удобства посадки и высадки водительское кресло отъезжает назад.
Посадка в Mitsubishi Outlander довольно высокая, даже по меркам кроссоверов. Обзорность ограничена из-за высокого капота и толстых задних стоек, однако спасают камеры кругового обзора.
Просторный второй ряд — козырь Mitsubishi Outlander. Места для ног и над головой здесь более чем достаточно. К тому же, салон достаточно широкий, чтобы трем пассажирам не было тесно. Кресла имеют горизонтальную регулировку, меняется и угол наклона спинок.
Центральная часть спинки складывается и превращается в подлокотник. Кроме того, для задних пассажиров есть отдельная зона климат-контроля, выдвижные шторки и USB-порты, а в версии Ultimate предусмотрен подогрев.
А вот третий ряд тесен даже для взрослых низкого роста и рассчитан преимущественно на детей. USB-разъемов здесь нет, но есть подстаканники.
Со всеми тремя рядами кресел на месте остается 163-литровый багажник. В пятиместной конфигурации салона его объем составляет 478 л, а в двухместной — 2256 л.
Во всех Mitsubishi Outlander в Украине двери багажника имеют электропривод с сенсором открытия. Задние сиденья складываются очень легко и образуют ровный пол. Под ним есть ниша, где поместятся шторка багажника и подголовники кресел третьего ряда. Запаска размещена под днищем авто.Важно
Много уже в "базе" — комплектация Mitsubishi Outlander
Новый Mitsubishi Outlander достаточно богато оснащен в базовой версии Intense — трехзонный климат-контроль, электропакет парктроник, камера, круиз-контроль, датчики света и дождя.
В версии Ultimate добавлены панорамная крыша, камеры по кругу, акустика Bose с 10 динамиками. К тому же, такой кроссовер получил набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль "слепых" зон и усталости водителя.
"Старая школа" — двигатель Mitsubishi Outlander
Под капотом Mitsubishi Outlander — 2,5-литровый атмосферный двигатель с непосредственным впрыском, который также можно встретить на американских Nissan Rogue. Для тех, кто не хочет турбомотор из-за опасений за его надежность — то, что надо.
184-сильную четверку можно назвать двигателем старой школы. В отличие от турбомоторов, его нужно раскручивать, ведь он "просыпается" после 3000 об/мин, а пиковые 244 Н∙м крутящего момента доступны при 3600 об/мин.
Впрочем, динамики кроссоверу вполне хватает, хотя впечатляющей ее все же не назовешь. Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 с, а максимальная скорость составляет 187 км/ч. Обгон на трассе осуществляется довольно легко.
Двигатель достаточно тихий и слышно его только на больших оборотах. Вариатор неплохо настроен и демонстрирует достаточно быстрые реакции, а в ручном режиме имитирует 8 передач.
Заявленный расход топлива — 10,5 л/100 км в городском цикле и 6,8 л/100 км — на трассе. Во время теста у нас получилось примерно 10,6-11 л на 100 км в городе и 7,3-7,5 л/100 км — за городом.
Стоит отметить, что в линейке есть значительно более мощный и экономичный плагин-гибрид Mitsubishi Outlander на 302 л.с., способный проехать более 80 км на электротяге.
Управляемость Mitsubishi Outlander
Новый Mitsubishi Outlander — кроссовер, который не боится бездорожья. Его полный привод S-AWC дополнен режимами для асфальта, гравия, снега и грязи. К тому же, у него высокий (210 мм) клиренс и есть система помощи на спуске Hill Descent Control.
Кроссовер ставит на первое место комфорт. Мягкая подвеска неплохо справляется с ухабами и даже с 20-дюймовыми дисками езда плавная. К тому же, в Mitsubishi Outlander 2024 улучшили шумоизоляцию днища, поэтому неровности поглощаются плавно. Вместе с тем, крены кузова не слишком большие.
Руль кроссовера довольно точный, хотя больше информативности ему бы не помешало. Недостаточная поворачиваемость не слишком сильно выражена — помогает функция векторизации тяги. Outlander неплохо подходит для дальних поездок — на больших скоростях хорошая курсовая стабильность, а в салоне довольно тихо.
Цена Mitsubishi Outlander
Новый Mitsubishi Outlander в Украине стоит от 1 615 000 гривен за базовый вариант Intense, а топовая версия Ultimate стартует с 1 803 000 гривен. Для такого сегмента это, можно сказать, средняя цена.
Вердикт Фокусу
Концепция Mitsubishi Outlander, в принципе, не изменилась по сравнению с предшественником — это комфортабельная семейная модель. Кроссовер стал просторнее, современнее и богаче оснащен, хотя более мощная версия ему все же не помешала бы.
Плюсы Mitsubishi Outlander:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- комфортабельная подвеска.
Минусы Mitsubishi Outlander:
- ограниченная обзорность;
- мало тяги на низких оборотах.
Технические характеристики Mitsubishi Outlander
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|2488
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|184/6000
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|244/3600
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|полный
|Расход топлива, город-трасса
|10,5-6,8 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|187
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,6
|Объем топливного бака, л
|55