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Авто

Маленький эксклюзив: FIAT и Armani выпустили лимитированный электромобиль (фото)

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Фото: Fiat | FIAT 500e Giorgio Armani Edition доступен в двух цветах

Новый FIAT 500e Giorgio Armani Edition отличается особыми колесными дисками и дорогим салоном. Электрокар выпустят лимитированной серией.

В линейке FIAT 500e появилась новая версия Giorgio Armani Edition. Электромобиль дебютирует на автошоу в Лос-Анджелесе, а его продажи стартуют в начале 2025 года. Об этом сообщается на сайте итальянского автопроизводителя.

FIAT 500 Armani, новый FIAT 500e, электромобиль FIAT Fullscreen
Электрокар выпустят лимитированной серией
Фото: Fiat

Это уже не первый FIAT 500 Armani. Новая версия посвящена 125-летию FIAT и будет выпущена лимитированной серией.

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Новый FIAT 500e Giorgio Armani Edition предложат в двух особых цветах — серо-зеленом Dark Green Micinalised или бежевом Ceramic Greige. Кроме того, электрокар получил оригинальные колесные диски в виде эмблемы Giorgio Armani.

FIAT 500e, FIAT 500, FIAT 500 Armani, новый FIAT 500e, электромобиль FIAT Fullscreen
Салон FIAT 500e украсили деревом
Фото: Fiat

Логотипы Armani появились и на сиденьях в салоне, а переднюю панель украсили автографом Джорджио Армани. Также в отделке использованы особая ткань и дерево. Комплектацию пополнили панорамная крыша и акустика JBL с 6 динамиками.

Салон FIAT 500 Armani, новый FIAT 500e, электромобиль FIAT Fullscreen
Сиденья украсили логотипами Armani
Фото: Fiat

Силовая установка не претерпела изменений. Электромобиль FIAT 500e оснащен 118-сильным мотором и батареей емкостью 42 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с, а его запас хода составляет 320 км.

Кстати, в Украине есть эксклюзивный кабриолет Mercedes от Armani. Этих авто выпустили всего 100.

Также Фокус рассказывал о первом электрическом скутере FIAT, выполненном в стилистике модели 500.