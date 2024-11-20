Маленький эксклюзив: FIAT и Armani выпустили лимитированный электромобиль (фото)

Новый FIAT 500e Giorgio Armani Edition отличается особыми колесными дисками и дорогим салоном. Электрокар выпустят лимитированной серией.

В линейке FIAT 500e появилась новая версия Giorgio Armani Edition. Электромобиль дебютирует на автошоу в Лос-Анджелесе, а его продажи стартуют в начале 2025 года. Об этом сообщается на сайте итальянского автопроизводителя.

Электрокар выпустят лимитированной серией Фото: Fiat

Это уже не первый FIAT 500 Armani. Новая версия посвящена 125-летию FIAT и будет выпущена лимитированной серией.

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Новый FIAT 500e Giorgio Armani Edition предложат в двух особых цветах — серо-зеленом Dark Green Micinalised или бежевом Ceramic Greige. Кроме того, электрокар получил оригинальные колесные диски в виде эмблемы Giorgio Armani.

Салон FIAT 500e украсили деревом Фото: Fiat

Логотипы Armani появились и на сиденьях в салоне, а переднюю панель украсили автографом Джорджио Армани. Также в отделке использованы особая ткань и дерево. Комплектацию пополнили панорамная крыша и акустика JBL с 6 динамиками.

Сиденья украсили логотипами Armani Фото: Fiat

Силовая установка не претерпела изменений. Электромобиль FIAT 500e оснащен 118-сильным мотором и батареей емкостью 42 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с, а его запас хода составляет 320 км.

Кстати, в Украине есть эксклюзивный кабриолет Mercedes от Armani. Этих авто выпустили всего 100.

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