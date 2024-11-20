Маленький ексклюзив: FIAT та Armani випустили лімітований електромобіль (фото)

Новий FIAT 500e Giorgio Armani Edition вирізняється особливими колісними дисками та дорогим салоном. Електрокар випустять лімітованою серією.

У лінійці FIAT 500e з’явилася нова версія Giorgio Armani Edition. Електромобіль дебютує на автошоу в Лос-Анджелесі, а його продажі стартують на початку 2025 року. Про це повідомляється на сайті італійського автовиробника.

Електрокар випустять лімітованою серією Фото: Fiat

Це вже не перший FIAT 500 Armani. Нова версія присвячена 125-річчю FIAT і буде випущена лімітованою серією.

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Новий FIAT 500e Giorgio Armani Edition запропонують у двох особливих кольорах – сіро-зеленому Dark Green Micinalised або бежевому Ceramic Greige. Крім того, електрокар отримав оригінальні колісні диски у вигляді емблеми Giorgio Armani.

Салон FIAT 500e оздобили деревом Фото: Fiat

Логотипи Armani з’явилися і на сидіннях у салоні, а передню панель прикрасили автографом Джорджіо Армані. Також у оздобленні використані особлива тканина та дерево. Комплектацію поповнили панорамний дах і акустика JBL із 6 динаміками.

Сидіння прикрасили логотипами Armani Фото: Fiat

Силова установка не зазнала змін. Електромобіль FIAT 500e оснащений 118-сильним мотором і батареєю ємністю 42 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9 с, а його запас ходу становить 320 км.

До речі, в Україні є ексклюзивний кабріолет Mercedes від Armani. Цих авто випустили лише 100.

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