Крупная китайская авиакомпания начинает выпуск электрокаров: подробности первой модели (фото)

Электромобиль JuneYao Air — 4,5-метровая модель С-класса мощностью 204 л. с. Седан представили в версиях с запасом хода 430 и 520 км.

Крупная китайская авиакомпания JuneYao Airlines открыла новую для себя сферу деятельности — производство авто. Дебютную модель Air презентовали на автошоу в Таиланде. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Новый JuneYao Air — компактный электрический седан С-класса, который в Таиланде будут продавать по цене от 899 000 бат ($25 200). Модель планируют экспортировать и в другие страны — в частности, вскоре она появится в Казахстане. Авто собирают на предприятии обанкротившегося китайского производителя Yudo.

JuneYao Air отличается обтекаемым силуэтом

Электромобиль JuneYao Air отличается обтекаемым дизайном с ракообразной крышей. У него короткие свесы кузова, выраженный "нос" и тоненькие диодные фары и фонари. Авто имеет низкий (0,23) коэффициент аэродинамики.

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Габариты JuneYao Air:

длина — 4550 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1515 мм;

колесная база — 2800 мм.

В салоне установили два экрана

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Комплектация включает панорамную крышу и беспроводную зарядку для смартфона.

Китайский электромобиль JuneYao Air оснащен 204-сильным мотором на задней оси. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 170 км/ч. На выбор предлагаются аккумуляторные батареи емкостью 51 и 64 кВтч: заявленный запас хода составляет 430 и 520 км, соответственно.

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