Велика китайська авіакомпанія починає випуск електрокарів: подробиці першої моделі (фото)
Електромобіль JuneYao Air — 4,5-метрова модель С-класу потужністю 204 к. с. Седан представили у версіях із запасом ходу 430 і 520 км.
Крупна китайська авіакомпанія JuneYao Airlines відкрила нову для себе сферу діяльності – виробництво авто. Дебютну модель Air презентували на автошоу в Таїланді. Про це пише сайт CarNewsChina.
Новий JuneYao Air – компактний електричний седан С-класу, який в Таїланді продаватимуть за ціною від 899 000 бат ($25 200). Модель планують експортувати і в інші країни – зокрема, невдовзі вона з’явиться в Казахстані. Авто збирають на підприємстві збанкрутілого китайського виробника Yudo.
Електромобіль JuneYao Air вирізняється обтічним дизайном із ракоподібним дахом. У нього короткі звиси кузова, виражений "ніс" та тоненькі діодні фари й ліхтарі. Авто має низький (0,23) коефіцієнт аеродинаміки.
Габарити JuneYao Air:
- довжина – 4550 мм;
- ширина – 1860 мм;
- висота – 1515 мм;
- колісна база – 2800 мм.
У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Комплектація включає панорамний дах і бездротову зарядку для смартфону.
Китайський електромобіль JuneYao Air оснащений 204-сильним мотором на задній вісі. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 170 км/год. На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 51 і 64 кВтгод: заявлений запас ходу становить 430 і 520 км, відповідно.
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