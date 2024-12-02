Велика китайська авіакомпанія починає випуск електрокарів: подробиці першої моделі (фото)

Електромобіль JuneYao Air — 4,5-метрова модель С-класу потужністю 204 к. с. Седан представили у версіях із запасом ходу 430 і 520 км.

Крупна китайська авіакомпанія JuneYao Airlines відкрила нову для себе сферу діяльності – виробництво авто. Дебютну модель Air презентували на автошоу в Таїланді. Про це пише сайт CarNewsChina.

Новий JuneYao Air – компактний електричний седан С-класу, який в Таїланді продаватимуть за ціною від 899 000 бат ($25 200). Модель планують експортувати і в інші країни – зокрема, невдовзі вона з’явиться в Казахстані. Авто збирають на підприємстві збанкрутілого китайського виробника Yudo.

JuneYao Air вирізняється обтічним силуетом

Електромобіль JuneYao Air вирізняється обтічним дизайном із ракоподібним дахом. У нього короткі звиси кузова, виражений "ніс" та тоненькі діодні фари й ліхтарі. Авто має низький (0,23) коефіцієнт аеродинаміки.

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Габарити JuneYao Air:

довжина – 4550 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1515 мм;

колісна база – 2800 мм.

У салоні встановили два екрани

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Комплектація включає панорамний дах і бездротову зарядку для смартфону.

Китайський електромобіль JuneYao Air оснащений 204-сильним мотором на задній вісі. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 170 км/год. На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 51 і 64 кВтгод: заявлений запас ходу становить 430 і 520 км, відповідно.

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