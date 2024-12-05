Культовый доступный спорткар Mazda стал электромобилем (фото)

Электромобиль Mazda MX-5 оснащен 163-сильным мотором и стартует до сотни за 6 с. Запас хода родстера превышает 240 км.

Mazda MX-5 1989 года получила вторую жизнь. Знаменитый доступный спорткар переделали в электромобиль. Об этом сообщает сайт Motor1.

Необычный тюнинг Mazda MX-5 первого поколения выполнило британское ателье Electrogenic. Оно специализируется на превращении классических авто в электрокар. В частности, там электрифицировали старинный Rolls-Royce Джейсона Момоа.

Разгон до сотни занимает 6 с

Родстер Mazda MX-5 оснастили электромотором на 163 л. с. и 310 Нм. Спорткар стал тяжелее всего на 100 кг (до 1100 кг), а потому стал значительно быстрее — разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 185 км/ч.

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Небольшая батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 240 км. Силовая установка имеет спортивный и экономичный режимы.

Внешне и внутри Mazda MX-5 не изменилась. Зарядный разъем установили на месте горловины бензобака, а в салоне оставили рычаг КПП (он теперь управляет режимами езды).

Запас хода превышает 240 км

Электромобили Mazda MX-5 планируют выпускать на заказ. Стоимость переделки составляет примерно 20 000 долларов.

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