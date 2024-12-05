Культовий доступний спорткар Mazda став електромобілем (фото)

Електромобіль Mazda MX-5 оснащений 163-сильним мотором і стартує до сотні за 6 с. Запас ходу родстера перевищує 240 км.

Mazda MX-5 1989 року отримала друге життя. Знаменитий доступний спорткар переробили на електромобіль. Про це повідомляє сайт Motor1.

Незвичний тюнінг Mazda MX-5 першого покоління виконало британське ательє Electrogenic. Воно спеціалізується на перетворенні класичних авто в електрокар. Зокрема, там електрифікували старовинний Rolls-Royce Джейсона Момоа.

Розгін до сотні займає 6 с

Родстер Mazda MX-5 оснастили електромотором на 163 к. с. і 310 Нм. Спорткар став важчим лише на 100 кг (до 1100 кг), а тому став значно швидшим – розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває 185 км/год.

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Невелика батарея ємністю 42 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 240 км. Силова установка має спортивний та економічний режими.

Зовні та всередині Mazda MX-5 не змінилася. Зарядний роз’єм встановили на місці горловини бензобаку, а в салоні залишили важіль КПП (він тепер керує режимами їзди).

Запас ходу перевищує 240 км

Електромобілі Mazda MX-5 планують випускати на замовлення. Вартість переробки складає приблизно 20 000 доларів.

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