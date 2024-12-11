Запас хода — 750 км: премиальный французский электромобиль рассекретили до премьеры (фото)

Электромобиль DS №8 отличается оригинальным дизайном и авангардным интерьером. Запас хода авто достигнет 750 км.

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В интернет попали фото DS N°8. Флагманский электрокар премиального французского бренда рассекретили буквально за день до презентации. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Подсветка передней части имитирует радиаторную решетку Фото: Motor.es

Новый DS N°8 ранее показывали на официальных фото в камуфляже, а теперь его дизайн перестал быть секретом. Кросс-фастбэк отличается элегантным вытянутым силуэтом с аркообразной крышей. У него низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,24.

Сзади установлен небольшой спойлер Фото: Motor.es

Подсветка передней части имитирует решетку радиатора, а фары дополнены тоненькими ходовыми огнями. Сзади установлен небольшой спойлер.

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Салон DS N°8 ранее уже показали. Электрокар получил оригинальный четырехспицевый руль, цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью.

Электромобиль DS N°8 построен на платформе STLA Medium концерна Stellantis, как новые Peugeot 3008 и 5008, а также Opel Grandland. Заявлено, что его запас хода достигнет 750 км.

Салон DS N°8 ранее показали на официальных фото Фото: Stellantis

Другие характеристики DS N°8 пока держатся в секрете. Впрочем, известно, что остальные электрокары на архитектуре STLA Medium выпускают в версиях мощностью от 210 до 320 л. с. и комплектуют батареями емкостью 73 и 98 кВт∙ч.

Ранее концерн Stellantis вывел на европейский рынок большой семейный внедорожник из США с мощным V8.

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