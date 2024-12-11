Запас ходу – 750 км: преміальний французький електромобіль розсекретили до прем'єри (фото)

Електромобіль DS №8 вирізняється оригінальним дизайном та авангардним інтер'єром. Запас ходу авто сягне 750 км.

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В інтернет потрапили фото DS N°8. Флагманський електрокар преміального французького бренду розсекретили буквально за день до презентації. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Підсвічування передньої частини імітує радіаторну решітку Фото: Motor.es

Новий DS N°8 раніше показували на офіційних фото в камуфляжі, а тепер його дизайн перестав бути секретом. Крос-фастбек вирізняється елегантним витягнутим силуетом із аркоподібним дахом. У нього низький коефіцієнт аеродинамічного опору — 0,24.

Ззаду встановлено невеликий спойлер Фото: Motor.es

Підсвічування передньої частини імітує решітку радіатора, а фари доповнені тоненькими ходовими вогнями. Ззаду встановлено невеликий спойлер.

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Салон DS N°8 раніше вже показали. Електрокар отримав оригінальне чотириспицеве кермо, цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а передні крісла розділені високою дворівневою консоллю.

Електромобіль DS N°8 збудований на платформі STLA Medium концерну Stellantis, як нові Peugeot 3008 і 5008, а також Opel Grandland. Заявлено, що його запас ходу сягне 750 км.

Салон DS N°8 раніше показали на офіційних фото Фото: Stellantis

Інші характеристики DS N°8 наразі тримають у секреті. Утім, відомо, що інші електрокари на архітектурі STLA Medium випускають у версіях потужністю від 210 до 320 к. с. та комплектують батареями ємністю 73 і 98 кВт∙год.

Раніше концерн Stellantis вивів на європейський ринок великий сімейний позашляховик зі США із потужним V8.

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