Toyota выпустит недорогой пикап на базе RAV4: первые подробности и фото

Доступный пикап Toyota не будет иметь рамы — его построят на платформе кроссовера RAV4. Модель предложат в гибридных версиях.

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Пикапы Toyota Hilux и Tacoma вскоре получат младшего брата. Компактную модель должны презентовать в 2027 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Информация о новом пикапе Toyota циркулировала давно. Теперь стало известно, что его будут производить в Бразилии для снижения себестоимости.

Модель предложат в гибридных версиях Фото: Toyota

Авто бросит вызов Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz и Chevrolet Montana. Как и соперники, пикап не будет иметь рамы — его построят на платформе TNGA, которую использует кроссовер Toyota RAV4.

Новая Toyota станет серийной версией концепта EPU 2023 года. Пикап будет отличаться агрессивным рубленым дизайном с высоким капотом, толстыми задними стеками крыши и узкими фарами. Автомобиль будет компактнее рамных пикапов: его длина достигнет 5 метров, а колесная база составит 3,3 м.

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Ожидается, что у Toyota RAV4 позаимствуют и гибридные установки с 2,5-литровыми двигателями. Как известно, кроссовер доступен в электрифицированных версиях мощностью 222 и 306 л. с. Примечательно, что в качестве топлива пикап сможет использовать не только бензин, но и этанол.

Кстати, недавно в Украине обнаружили рамный пикап Toyota Hilux 2005 года в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал о доступном семейном электрокроссовере Toyota за $13 800.